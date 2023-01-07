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斥資千萬堵學倫案 全國學位論文比對系統最快五月上線

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今年編列2500萬預算與國家圖書館合作並委託台師大技術團隊建置「全國學位論文比對系統」，將無償提供大學使用。示意圖，非當事人。聯合報系資料照
教育部今年編列2500萬預算與國家圖書館合作並委託台師大技術團隊建置「全國學位論文比對系統」，將無償提供大學使用。示意圖，非當事人。聯合報系資料照

去年底政壇碩士論文抄襲風波不斷，大專校院多規定，碩博士論文需經系統論文相似度比對才可離校。對此，教育部今年編列2500萬預算與國家圖書館合作並委託台師大技術團隊建置「全國學位論文比對系統」，將無償提供大學使用。據本報了解，該系統去年11月已由淡江大學等五校協助試營運，本預計今年底才會上線，現在可望提早至五月對全國大專校院開放使用。

現今國內大專校院多自行採購如Turnitin等論文比對系統，讓學生於論文發表前可先比對查重，Turnitin資料庫包含國內外電子期刊、電子資料庫乃至於中國期刊網和Google網頁等，但對於國內碩博士期刊論文數據較缺乏。

教育部高教司司長朱俊彰日前說明，國圖藏有最完整的國內碩博士論文，因此正由教育部委託開發比對系統，系統主要針對學生論文與國內既有碩博士論文相似度做比對，也是目前民間系統較缺乏的一環，屆時畢業生可同時使用官方和民間系統進行比對，信度更佳。

據本報了解，教育部建制的系統已於去年11月起委託淡江大學等校進行試營運，如測試無誤將可提早至今年五月起正式對全國大專校院開放使用，屆時配合系統上線，學校則可本於學位授予法、大學法等母法，自行修改校內學則獲相關教務章則。

測試學校之一淡江大學表示，學校已於本學期邀請碩博士畢業生先參與試用，目前認為功能相對簡單，比對資料來源只限於全國學位論文；也有學校認為，該系統相較於大學常用的Turnitin等資料庫較為「精簡」，估計還是要數個比對系統互相參照使用，國圖預計於今年二月底蒐集試用學校意見，再研議後續相關事宜。

另外，教育部也從前端增設系所時先給予要求，教育部表示，自110學年起，各大學提報碩博士班增設計畫書時，就必須一併提供學位論文品保機制，包括學術倫理自律規範、學位論文與專業性檢核、學位論文延後或不公開審核辦法等，若教育部認為品保機制未盡完善，將不予增設系所。

教育部也指出，若系所未妥善處理學術倫理，或學術自律機制不良，導致學位論文品保問題、學位論文資訊揭露不足，將調減招生名額。

教育部 淡江大學 論文比對系統 論文抄襲

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