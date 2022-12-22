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寒流洗冰水澡 中山大學被學生罵爆 校方：懲處失職人員
這幾天氣溫驟降，但寒流到來，國立中山大學學生卻傳出沒熱水可洗澡，有學生甚至轟學校，有錢蓋新校舍，沒錢供熱水。中山大學對此表示，武四宿舍是因熱磊啟動系統故障，其餘一些宿舍因天冷，鍋爐加熱速度沒那麼快，以致有學生沒能洗到熱水澡，學校感到抱歉，目前已懲處相關人員，並盤點所有宿舍熱水爐進一步改善。
近日寒流到，高雄氣溫降到10幾度，但中山大學學生傳出在宿舍打開蓮蓬頭想洗澡，水卻是冰涼涼，十分崩潰，有的是邊打噴嚏邊洗澡，洗完全身發抖。因不少學生遇到相同情形，有的索性決定當天不洗澡，也有人反映前幾年有學生在寒流時洗澡也沒熱水，差點失溫昏倒。
中山大學經查，12月18日下午5點到晚上11點時段，「武一村」宿舍熱水溫度多低於39度，熱水監控人員未能及時處理，確有疏失，將提列懲處。另C棟與H棟則為偶發狀況，已快速排除。
學校事後盤點所有宿舍，發現C棟宿舍的水無法打上儲水桶，16日更已換馬達與壓力桶，H棟熱泵系統啟動面板故障，19日已修復，被爆料的「武一」宿舍，也是熱泵系統啟動面板故障，「武四」熱泵系統正常，但因外面溫度太低，導致熱泵效能不佳。
學校表示，目前已將熱水維護人員上班時間調整為下午1點到晚間10點，以利夜間尖峰時段監控水溫並進行簡易故障排除。各服務站也有水溫監控回報機制，落實異常通報與維修作業。寒流來襲時，會調高儲熱桶溫度至55度，輔助的鍋爐系統，開啟時間也會提早2小時開啟。
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