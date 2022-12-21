搶攻華語教學大餅？兼任教師充數、鐘點待遇清貧

隨疫情趨緩以及中國大陸孔子學院式微，台灣近年積極搶攻國際華語教學大餅，但根據教育部一份「大專校院華語中心華語教師就業狀況說明」，國內大專校院華語教師兼任數遠多於專任數，該文件也披露，依照學校不同專任薪資相差甚巨，兼任教師鐘點費落差亦大，如有教師鐘點費僅350元，扣除勞健保幾乎難以溫飽。教育團體評論，華語兼任教師的待遇幾無控管，壓低工資還是會有人搶著做。

近年我國極力爭取國際華語教學大餅，教育部102年起更推動「邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫」並提高華語教師數目，但以疫情前學生數較多的108學年為例，大專校院共聘115名專任，但兼任華語教師則高達719名，面臨疫情的109和110學年外國學生數減少，兼任教師仍高達逾600名，專任則多在100人上下。

該文件也披露，110年度各大專校院專任華語教師平均月薪5萬6770元，兼任華語教師平均鐘點費為496元，區間落差甚大為270元至800元間。

高教工會指出，台灣的華語教師待遇一向清貧，某校新進教師鐘點每小時370元，以單班一週15小時為例，週薪5550元，月薪為2萬2200元，扣除勞健保連最低薪資都不到，質疑國家高喊要發展華語戰略，兼任教師卻連溫飽都難。

高教工會組織部主任林柏儀表示，通常各大學華語中心多是開成班才聘僱兼任，聘僱多以三個月為一期，只要停開班老師就可能失業，加上近年疫情影響，未必有這麼多班可以開，疫情也導致不少兼任教師離開教學崗位、另謀出路。目前隨疫情趨緩，外籍生漸回流，兼任教師確實可能達到過去疫情前的開課時數，但壓榨狀況並沒有減緩。

又分析教育部文件，部分專任月薪可上看9萬，但數間私立大學專任職甚至不足4萬元；兼任頻均鐘點費落差亦大。林柏儀說，現在華語教師薪資問題是沒有管制下的結果，少數大學專任華語師資較有制度，如碩士學歷可比照講師、博士級約七萬元薪資；兼任待遇則幾無管制，學校盡量壓低工資，但由於學校職務較穩定也還是聘得到人。

教育部建請各大專校院華語中心積極了解、改善華語教師待遇，如依照勞基法、勞工保險條例等進用華語教師，並健全教師聘約等內容，如敘明薪資、聘任期程、工作時數和其他福利等。教育部也規畫建立華語中心自我評鑑機制，將華語教師權益納入評鑑項目，並請外部專家針對自評結果進行複審，提供優化建議。