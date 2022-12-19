全國80私中共組「私中盟」 籲暫緩修國民教育法

國民教育法睽違六年大修，行政院版修法草案暴增39條，近日將進行逐條審查，全國80所私立中學，今天中午召開線上會議，宣布成立「全國私立中學聯盟」(私中盟)，並在會中指出，國教法涉及私校學區畫分及招生規定條文，卻未找私校研商，也未辦公聽會廣徵意見，已引起私校疑慮，呼籲應暫緩修法。

全國80所私立中學，今天中午召開線上會議，宣布成立「全國私立中學聯盟」(私中盟)，在「前瞻共好」的理念下，以「精進私校辦學品質，打造前瞻共好願景；促進私校團結和諧，謀求校務健全發展；爭取合理教育經費，縮短公私資源差距；提供教育政策建言，表達私校共同訴求」為四大宗旨。

另於會中選出泰北高中校長陳建佑、大同高中校長孔令明、有得中小學校長劉安國、明道中學校長汪大久、僑泰高中校長温順德、長榮中學校長許德勝擔任輪值主席，透過集體領導方式，為全國私校發聲。

私中盟表示，私校是台灣學校教育的重要組成，承載許多公共教育的責任，理應受到政府的鼓勵與支持，然近來教育政策的訂定，自先前私校退場條例、私校法修法，到近日的國民教育法修訂，政府僅聆聽部分教育團體意見，未垂詢私立學校看法，影響私校生存權益，令人遺憾與痛心。日後對於教育政策與議題，私中盟將表達私校立場與主張，希望政策擬訂能更周延。

針對國民教育法修法，私中盟認為，隨著108新課綱的上路，該法確有重新修正的必要，但私校學區畫分及招生規定牽涉甚廣，不能貿然片面決定。另有關常態編班與教學正常化的相關規範，因應時空環境的改變，也有重新檢討與思辯的必要，但新課綱精神在適性揚才，要追求的是優質與精緻，而不是齊頭與平庸，更不能是一刀切的思維。

私中盟呼籲，立法院應暫緩國民教育法修法，希望教育部基於程序正義原則，召開公聽會廣納眾議，讓法案修訂能更周延完備。