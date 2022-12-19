全國80私中今串連 私中盟呼籲：暫緩修國民教育法

國民教育法近日將逐條審查，行政院版修法草案暴增39條，其中部份條文涉及私校學區劃分、招生，未找私校研商惹議。全國80所私立中學今組全國私立中學聯盟(簡稱私中盟)發聲，認為影響私校生存權益，令人遺憾與痛心，呼籲政府應暫緩國民教育法修法，召開公聽會廣納眾議。

全國80所私立中學今天中午召開線上會議成立私中盟，在前瞻共好的理念下，以「精進私校辦學品質，打造前瞻共好願景；促進私校團結和諧，謀求校務健全發展；爭取合理教育經費，縮短公私資源差距；提供教育政策建言，表達私校共同訴求」為四大宗旨。

會議中選出泰北高中陳建佑、大同高中孔令明、有得中小學劉安國、明道中學汪大久、僑泰高中温順德、長榮中學許德勝等六校校長為輪值主席，透過集體領導方式，為全國私校發聲。

私中盟表示，私校承載公共教育責任，應受政府的鼓勵與支持，但近來教育政策的訂定，自先前私校退場條例、私校法修法，到近日的國民教育法修訂，政府僅聆聽部分教育團體意見，未與私校研商，影響私校生存權益，令人遺憾與痛心。私中盟將為私校發聲，盼政府擬訂政策能更周延。

私中盟認為，隨著108新課綱的上路，國民教育法有必要重新修正，但私校學區劃分及招生規定牽涉甚廣，不能貿然片面決定；常態編班與教學正常化的相關規範，因應時空環境的改變，也有必要重新檢討。新課綱精神在適性揚才，要追求的是優質與精緻，而不是齊頭與平庸，更不能是一刀切的思維。

私中盟呼籲，立法院應暫緩國民教育法修法，希望教育部本程序正義原則，召開公聽會廣納眾議，讓法案修訂能更周延完備。