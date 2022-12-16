快訊

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

麥擱卡啊！梅西球衣全球斷貨 足協：無能為力

世足賽／巧合？冠軍戰裁判與阿根廷36年前奪冠裁判「同天出生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金大社工系辦「金地文化讚」營隊 帶領學童出門玩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大社會工作學系與金沙鎮忠孝新村社區發展協會、金寧國中小學日前共同舉辦「金地文化讚」及「金天出門玩」系列營隊活動，帶小朋友親近戶外。圖／金大提供
金大社會工作學系與金沙鎮忠孝新村社區發展協會、金寧國中小學日前共同舉辦「金地文化讚」及「金天出門玩」系列營隊活動，帶小朋友親近戶外。圖／金大提供

國立金門大學為鼓勵國中小學的學生走出戶外、親近大自然，並對在地自然生態及家鄉文化有更深入的了解與認同。金大社會工作學系與金沙鎮忠孝新村社區發展協會、金寧國中小學日前共同舉辦「金地文化讚」及「金天出門玩」系列營隊活動，利用每週三下午及週六、週日時間，從11月中旬至12月中旬為期一個月，帶領當地國小學童在踏青旅遊歡樂氣氛中拓展生活經驗、領略家鄉之美。

金大社工系主任黃誌坤表示，該系發展重點與特色是扎根離島偏鄉社會，落實實務導向的課程規畫，積極與金門當地社福機構及社區合作。並鼓勵學生關心在地社會議題，應用所學以實際行動關懷自己生活成長的金門，也期望學生在實作中培養專業能力並累積社工實務經驗。

據了解，今年在該系師長的鼓勵及指導下，已執行教育部青年署及內政部移民署等7個服務行動方案，成效卓越。本次的活動，不僅帶給學童有趣又充實的學習和歡樂回憶，也強化該校與社區的友善連結，並善盡大學社會責任。

指導老師社工系教授童小珠也指出，金門不光是名勝古蹟，背後的歷史文化及民俗風情等多元風貌才是讓人沉醉不已的體驗。這項活動從「對在地文化的認識是對地方認同的開始」理念出發，結合12年國教課綱及聯合國SDGs永續發展目標，規畫「金地文化讚」及「金天出門玩」兩個營隊活動，透過一系列大手牽小手玩樂趣營隊活動，從做中學及生活即教育的情境學習中，不僅中小學的學童對故鄉有更多了解，參與的大學生也在陪伴互動中對金門有更深一層的認識，並產生更深厚的愛護與認同感。

金大表示，此次活動結束後，包括社區理事長、學童與家長都給予正向回饋，表達結合趣味互動體驗及有獎問答，可激發學童好奇探索及高昂學習興趣，並讓出遊及學習成為記憶中最美好的部份，期盼日後有更多寓教於樂、同遊共學的活動。

金大社會工作學辦「金天出門玩」系列營隊活動，帶領當地國小學童在踏青旅遊歡樂氣氛中拓展生活經驗。圖／金大提供
金大社會工作學辦「金天出門玩」系列營隊活動，帶領當地國小學童在踏青旅遊歡樂氣氛中拓展生活經驗。圖／金大提供
金大社會工作學系辦「金地文化讚」及「金天出門玩」系列營隊活動，帶領當地國小學童在踏青旅遊歡樂氣氛中拓展生活經驗。圖／金大提供
金大社會工作學系辦「金地文化讚」及「金天出門玩」系列營隊活動，帶領當地國小學童在踏青旅遊歡樂氣氛中拓展生活經驗。圖／金大提供

金門 小學 社工

延伸閱讀

消防員轉務農 張斯翔連獲兩農業大獎成全國十大神農

班班吃石斑 許輔：目前僅剩金門馬祖2縣市未吃到

心悸竟揪出慢性血癌 台南安南醫院醫師社區健檢立大功

新北開辦近600個中小學育樂營 讓學生寒假不留白

相關新聞

今年教育界「它最雷」 台大國發所獲教師工會頒金驢獎

全國教師工會總聯合會今天召開2022十大教育新聞評論記者會，並依照往年針對教育界人、事、物或組織頒發「金驢獎」，今年下半...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

金大社工系辦「金地文化讚」營隊 帶領學童出門玩

國立金門大學為鼓勵國中小學的學生走出戶外、親近大自然，並對在地自然生態及家鄉文化有更深入的了解與認同。金大社會工作學系與...

班班吃石斑 許輔：目前僅剩金門馬祖2縣市未吃到

因為石斑魚供應不及，缺乏規格魚，以及加工量能不足，原本計畫本學期每個月吃一次、一共吃四次的「班班吃石斑」政策跳票，現在僅...

嘉義縣偏鄉教育合作啟動 11所高國中小簽約參與STEAM聯盟

遠哲科學教育基金會昨天在高雄醫學大學，辦理STEAM偏鄉教育學校合作聯盟啟動儀式，全台灣共8個縣市參加，嘉義縣其中之一，...

今年13學位遭撤 逾半教部狀況外

近期政治人物論文抄襲案連環爆，但根據大專校院收到的論文撤銷通告統計，今年全台公私立大學學位撤銷達十三件，但教育部接獲的撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。