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日本青森縣知事推動台日教育交流 潘文忠頒感謝狀

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠（左）今天頒發感謝狀給日本青森縣知事三村申吾，感謝他透過自身影響力，增進台日兩方學生文化的交流、協助台灣學生拓展國際視野。圖／教育部提供
教育部長潘文忠（左）今天頒發感謝狀給日本青森縣知事三村申吾，感謝他透過自身影響力，增進台日兩方學生文化的交流、協助台灣學生拓展國際視野。圖／教育部提供

教育部日前舉行台日教育交流20周年紀念活動，並向長期協助推展雙邊互動有功的日方人士與學校頒發感謝狀，日本青森縣知事三村申吾透過自身影響力，增進台日兩方學生文化的交流、協助台灣學生拓展國際視野，由於頒發當日不克前來，教育部另安排今由部長潘文忠頒發感謝狀。

教育部表示，三村申吾知事積極協助推動青森縣與台北市雙邊交流，自2017年起，國教署每年皆選派約20名高職師生赴日本青森縣進行農業技職教育交流；2019年青森縣籌組約200多名師生來台進行教育修學旅行，同年12月三村知事親率縣府官員及14名高校校長共28人來訪。

教育部說，三村知事戮力推動台日雙向交流，2015年及2019年分別拜訪台中及台南，不只深入教育領域，更對台灣文化、經貿、觀光等領域的友好交流貢獻心力。

潘文忠表示，因三村知事的用心推廣及積極訪台，締結台日雙邊美好情誼，相當可貴，未來在備忘錄的架構下，台日雙方將持續支持教育旅行及相關研討會、說明會、互訪、留學、共同研究、體育、文化藝術等青少年及教師交流活動，以呼應國際教育2.0政策。

教育部表示，將持續針對國際教育旅行的補助從高級中學，擴展到高中以下各級學校，鼓勵從事國際教育旅行多元課程發展計畫，拓展台灣新世代更具深度、更多樣的國際教育交流體驗。

教育部 青森 潘文忠

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