影／國教法修法 全教總盼能專業又可解決現場問題

隨著數位教育普及、生生有平板政策上路，校園是否禁止抖音（TikTok）或者管制抖音也掀起討論話題。對此，筆名「人渣文本」的學者周偉航提出看法，認為抖音恐怕會越禁越多人用，不如反其道而行讓「老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了」。

2022-12-08 11:58