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影／國教法修法 全教總盼能專業又可解決現場問題

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
攸關台灣國教發展的國教法預計在本會期修法，全教總理事長侯俊良（中）盼望修法以專業為依歸，且能解決教育現場問題。記者潘俊宏／攝影
攸關台灣國教發展的國教法預計在本會期修法，全教總理事長侯俊良（中）盼望修法以專業為依歸，且能解決教育現場問題。記者潘俊宏／攝影

攸關台灣國教發展的國教法預計在本會期修法，全教總理事長侯俊良盼望修法以專業為依歸，且能解決教育現場問題。

侯俊良表示，十二年國教已上路，國中小主任的任用，應比照高級中等教育法，免去甄選及儲訓的程序，由校長就專業教師聘兼之，避免人力浪費，至於校長遴選，應有最了解學校的同級家長會代表、教師會代表參與，符合民主、多元參與的價值。

侯俊良進一步說，要確保優質國教，必須考量少子化與小校情境，現有小校得增置員額之規定不應刪除，公立學校海外攬才子女專班不宜去除相關教師資格規範，私校學區的劃分應報教育部備查，十二年國教基本課綱的議題均應重視，各縣市落實常態編班等。

十二年國教 校長遴選 教育部

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