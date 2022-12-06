考生注意！升大學英聽二試週六登場 今公布試場分配表

112高中英語聽力測驗第二次考試將於12月10日、本周六舉行，分別於30個考區、1096個試場辦理，第二次考試報名人數總計3萬6846人。今天（12/6）公布第二次考試「試場分配表及考試地點」，受疫情影響考試前不開放學生看考場，但即日起學生可於大考中心網站112高中英語聽力測驗試務專區查看試場平面圖，或撥打電話02-23643677查詢。

升大學英聽測驗舉辦兩次考試，日前第一次考試已落幕並公布成績，學生可視成績狀況評估是否參加第二次考試，成績則可擇優使用。

受疫情影響大考中心不開放考前看考場，但即日起可於大考中心網站查詢試場平面圖，本次英聽測驗僅有上午場次，考試時間為上午11時到中午12時，提醒考生，考試開始鈴響畢後即不得入場。考試當日，各考分區於上午10時開始量溫，建議考生盡量提早出門。

大考中心也重申，第二次英聽考試經指揮中心和教育部同意，已於全台20縣市設置提供確診輕症、無症狀考生「居護考區」，將與一般考生區隔。若考生考試當日屬確診輕症或無症狀、快篩陽性考生，即日起到考試日上午8時，務必自行到大考中心網站112高中英語聽力測驗試務專區「COVID-19自主填報專區」填報，屆時將以電子郵件通知學生審查結果和試務訊息。

大考中心表示，如果是考試當日上午8點以後才確診的考生，則務必通知原考分區試務人員，由原考分區試務人員安排於備用防疫試場應試。如果確診考生未主動填報、告知，或有任何填報和告知不實，經查證屬實將提報考試委員會審議，最重取消考試資格。