快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長怨學校「請假要看長輩身分證」 網友反讚：嚴格必有因

聯合新聞網／ 綜合報導
家長上網抱怨，想幫唸國中的孩子請事假，結果老師卻來電要求，需提示長輩身分證才能請假，讓該長家無法接受！ 示意圖／擷自ingimage
家長上網抱怨，想幫唸國中的孩子請事假，結果老師卻來電要求，需提示長輩身分證才能請假，讓該長家無法接受！ 示意圖／擷自ingimage

日前有一名新北市的家長上網抱怨，表示因南部長輩要慶生，想幫唸國中的孩子請事假，結果老師卻來電要求，需提示長輩身分證以示證明才能請假，讓該長家無法接受！網友則稱讚說「是好老師」。

有一名家長在臉書社團「爆怨公社發文表示「我不知道現在家長親自幫小孩寫假單，還親自打電話去幫小孩請事假，居然還要拿證明」，原PO解䆁「只是家族長輩南部慶生，居然要長輩的身分證，是我畢業太久了嗎？」原PO還補充說明「是老師來電的，打的是我留的學生資料裡的家長聯絡電話，而且老師說我就算親自去學校也要繳證明」，最後，原PO生氣的回覆老師「那就記曠課吧！」引發網友有不同的看法。

該文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「要身份證太過份了吧，那是個資ㄟ」、「身份證就太誇張了，這就沒必要」、「好奇，如果長輩是過農曆生日，可以拿什麼證明給學校？」、「老師管過頭了吧」、「要不要乾脆要族譜」、「帥，那就記曠課吧」、「小孩會不會被記警告啊」、「那就給證明呀」、「現在請假本來就都要請假證明了」、「我小孩國中請假，還好沒有這麼嚴厲」、「我兒子是只要家長寫聯絡簿和親自跟班導聯絡就好」。

但也有不少網友不以為然，反駁原PO觀點「要不要去瞭解一下，為何老師這麼不信任這個請假事由？」、「可能因為現在小孩子太愛說謊，太愛騙人，學校有個防範措施，以免發生事情」、「也許曾經遇過學生找其他人，偽裝自家長輩吧」、「我可能會開始留意小孩在學校表現如何了，嚴格必有因」、「老師盡責，那就給吧」、「一切照規定來」、「沒這麽難啦！不就請假，父母做好本質，對孩子是最好身教」。

另外，也有網友突破盲點「別懷疑，我表弟就曾經謊稱他爺爺(我外公)過世請喪假，而且是兩次哦！結果有次老師遇到我外公，很驚訝問『某某某的阿公不是已經過世了？』大家才知道我表弟幹了什麼事」、「當兵時，我連上的大頭兵他阿嬤一年內死了三次」，目的是為了防止孩子打著父母名義，欺騙老師。

身分證 爆怨公社 請事假

延伸閱讀

薯條要趁熱才好吃！麥當勞女服務員被客訴躲起來哭 同事反笑翻

「小青不許胡鬧 快來姐姐這邊」警示牌倒吊活體青蛇 網友質疑：好假

謝丞相賜箭！側翼製「惡」圖諷刺徐巧芯 松信惡女造字反將一軍

「banana 抵妹搞阿」充滿故事的拔林車站 南藝人感嘆：滿滿的回憶

相關新聞

家長怨學校「請假要看長輩身分證」 網友反讚：嚴格必有因

日前有一名新北市的家長上網抱怨，表示因南部長輩要慶生，想幫唸國中的孩子請事假，結果老師卻來電要求，需提示長輩身分證以示證明，讓該長家無法接受！網友則稱讚說「是好老師」。

全國中輟預防研討會 去年中輟復學率逾九成

教育部國教署今天舉辦「111年度全國中輟預防業務傳承研討暨表揚大會」。110學年度全國中輟生總數2221名，復學人數20...

「幼稚園」是老人在講的？新一輩都改口這樣說 網堅持：我幼稚我驕傲

你也會說「幼稚園」嗎？知名作家、導演九把刀在臉書發文表示近日與太太聊天才知道，原來現在已經不太有年輕人會使用「幼稚園」這個詞，「講『幼稚園』的都是老人」。貼文一出引來網友熱烈討論，許多人紛紛表示「沒想到我也加入老人的行列了」。

大學特殊選才網路點閱數列篩選條件 私校盼找實作特優人才

大學正值112學年度特殊選才招生，共55校550學系參與、提供1558個招生名額，歷年最多。有私立大學傳播系篩選條件列入...

家長控師標籤化學生分級童工、奴隸 教評會決議停聘2個月調查

台中市陳姓國小女導師被控未經家長同意，帶學生理髮、未依課表授課、且將學生標籤化，公審霸凌學生等行徑。校方11月9日已召開...

靜宜大學再傳佳績 獲教育部青年署全國最高補助

靜宜大學再傳佳績，連續兩年榮獲教育部青年署「大專校院推動職涯輔導全校類補助計畫案」，今年再拿下「全校類」最高補助款，全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。