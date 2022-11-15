家長怨學校「請假要看長輩身分證」 網友反讚：嚴格必有因

日前有一名新北市的家長上網抱怨，表示因南部長輩要慶生，想幫唸國中的孩子請事假，結果老師卻來電要求，需提示長輩身分證以示證明才能請假，讓該長家無法接受！網友則稱讚說「是好老師」。

有一名家長在臉書社團「爆怨公社」發文表示「我不知道現在家長親自幫小孩寫假單，還親自打電話去幫小孩請事假，居然還要拿證明」，原PO解䆁「只是家族長輩南部慶生，居然要長輩的身分證，是我畢業太久了嗎？」原PO還補充說明「是老師來電的，打的是我留的學生資料裡的家長聯絡電話，而且老師說我就算親自去學校也要繳證明」，最後，原PO生氣的回覆老師「那就記曠課吧！」引發網友有不同的看法。

該文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「要身份證太過份了吧，那是個資ㄟ」、「身份證就太誇張了，這就沒必要」、「好奇，如果長輩是過農曆生日，可以拿什麼證明給學校？」、「老師管過頭了吧」、「要不要乾脆要族譜」、「帥，那就記曠課吧」、「小孩會不會被記警告啊」、「那就給證明呀」、「現在請假本來就都要請假證明了」、「我小孩國中請假，還好沒有這麼嚴厲」、「我兒子是只要家長寫聯絡簿和親自跟班導聯絡就好」。

但也有不少網友不以為然，反駁原PO觀點「要不要去瞭解一下，為何老師這麼不信任這個請假事由？」、「可能因為現在小孩子太愛說謊，太愛騙人，學校有個防範措施，以免發生事情」、「也許曾經遇過學生找其他人，偽裝自家長輩吧」、「我可能會開始留意小孩在學校表現如何了，嚴格必有因」、「老師盡責，那就給吧」、「一切照規定來」、「沒這麽難啦！不就請假，父母做好本質，對孩子是最好身教」。

另外，也有網友突破盲點「別懷疑，我表弟就曾經謊稱他爺爺(我外公)過世請喪假，而且是兩次哦！結果有次老師遇到我外公，很驚訝問『某某某的阿公不是已經過世了？』大家才知道我表弟幹了什麼事」、「當兵時，我連上的大頭兵他阿嬤一年內死了三次」，目的是為了防止孩子打著父母名義，欺騙老師。