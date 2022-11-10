回顧8年教育成果及展望未來 北市教育局今發表系列專書

為了回顧這8年教育成果及展望未來，及教育政策延續治理及永續發展，台北市教育局今天舉辦「讓教育成為城市的榮耀專書發表會」，發表了包括「台北教育 世界翹楚」、「智慧教育 翻轉台北」等系列專書成果集，台北市長柯文哲和教育局長曾燦金均出席和現場人士及家長交流討論。

教育局上午在日新國小日新旺台樓辦理專書發表會」。本次新書發表包含「台北教育 世界翹楚」、「智慧教育 翻轉台北」、「雙語教育 幸福台北」、「國際課程 世界領航」、「創新實驗 台北展華」及「台北技職 卓越超群」。

教育局表示，北市在教育施政上大力深化耕耘，從學前教育公共化、實驗教育適性化、雙語教育生活化、國際教育在地化、智慧教育優質化、特殊教育全人化、技職教育鏈結化、終身學習全齡化、校園工程永續化至人文關懷精緻化，皆展現創新求變及多元開放的樣貌。

教育局表示，北市推動智慧教育從「完善校園網路」、「台北酷課雲」到「行動學習 智慧教學」，實踐網路平權，酷課雲屢獲國際大獎的肯定，除三度獲得IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）教育類別的最佳智慧城市。更是連續2年獲得全球資通訊科技卓越獎—傑出數位教育學習首獎。

教育局表示，台北的多元適性教育發展，讓實驗教育選擇多、機構團體多、參與人數多。公辦學校型態實驗教育則是從0校至今已達11校，並獨步亞洲開辦第一所數位實驗高中，帶動台灣高中教育新選擇。

教育局表示，在雙語及國際教育方面，透過「雙語教育學校」及「雙語教育前導學校」雙軌同步，目前已有78所公立國中小轉型為雙語教育學校，未來系統性逐步增設。同時以「國際文憑（IB）」、「學分類」「及實驗班」3大主軸規劃多元高中國際課程，111學年度計有32所公私立高中職參與。

教育局表示，台北技職教育掌握趨勢接軌產業，已連續4屆獲得國際技能競賽世界技能金牌。迄今已完成大型產官學合作計25案，獲產業挹注價值約2億元的教學設施設備及獎學金，並建置完成7間與企業同步的技術教學中心。