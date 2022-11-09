新聞眼╱配套沒做好 數位教學「轉圈圈」

行政院砸兩百億元推班班有網路、生生用平板，開學兩個多月卻僅有平板到位，執行面一團亂。教育部聲稱數位學習非一蹴可幾，寫了四年計畫，今年初至今即將走過第一個年頭，理想是讓各校一同起跑，現在卻是起跑聲一響，有人衝刺百米，卻還有人卡在原地，若不及時調整腳步，無疑是浪費公帑擴大城鄉差距。

疫情將數位教學「領進門」，卻也帶來令家長頭痛的分心、影響視力發展、學習成效不彰的副作用。但生生用平板已是各國趨勢，台灣試圖跟上國際腳步，無奈卻是在還沒準備好的狀態下貿然作為。

本報記者走訪北中南多間學校，不分都市或偏鄉，每堂課都有不只一位望著平板「轉圈圈」的學生，還有老師帶著小確幸語氣望向記者「這次只卡一下，之前好幾次是整堂全班一起卡」，話才剛說完，下秒又有另一位學生急喊「老師，平板當機了」。

每回硬體或網路出包，學生就會陷入小騷動，學生跟不上課程的焦急感，考驗老師的班級經營能力。教育部希望藉數位學習帶動教學效率，但若全班一起當機，將成為拖延教學進度的夢靨，想必非教育部樂見，但卻真實上演。

不樂見的事恐怕不只一樁。教育部提供平板給學校，在首頁搭載一堆「好站連結」，向外廣宣已提供足夠教學資源，卻是到開學才彙整教學App，找來百家廠商自薦上千款教學軟體，清一色卻都是國語、英文、數學內容，有老師積極向外找免費資源，一堆廣告、遊戲，反讓學生專注度大減，種種教師、家長對數位學習的隱憂全部現形，難怪各界對數位教學沒太多信心。

教育部趁疫情順勢推動政策，理想上是要延續使用率，現在卻出現斷層。這些慘況早在芬蘭上演，台灣也常借鏡芬蘭教育，該國當年在師生未做好準備的狀態下推動政策，幾年下來也出現讓學生分心、甚至網路成癮的負面效應，教育部實在不該耗費鉅額公帑走冤枉路。