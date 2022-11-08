高中英聽一試逾六千人不及格 第二次考試明開放報名　

生生用平板政策上路兩個月，撇除校園網路的「陰晴不定」，不少已將平板結合教學的教師反映，學生的學習動機變強，上課也不再提不起勁，尤其平板是個人化的學習工具，學生的每項作業都很有個人特色。台北市日新國小的五年級班導師王麗秋就表示，使用平板教學，讓她收到了許多意想不到的作業。

2022-11-08 17:25