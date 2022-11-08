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高中英聽一試逾六千人不及格 第二次考試明開放報名　

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高中英聽第二次考試明天起開放報名。圖／大考中心提供
高中英聽第二次考試明天起開放報名。圖／大考中心提供

112學年度高中英語聽力測驗第二次考試預計於12月10日舉辦，明日起11月9日至11月15日開放報名，高中三年級在學生一律由學校辦理集體報名，其他具備報考資格者，則可委託補習班辦理或自行網路報名。今年度第一次考試已開放確診新冠肺炎考生應考，大考中心將視疫情變化調整試務安排。

112學年度第一次應聽考試已於10月22日舉辦完畢，成績日前已開放查詢，英聽測驗成績可做為大學繁星推薦、申請入學及分發入學等三項入學管道檢定項目，兩次英聽考試成績學生可擇優使用。

大考中心表示，112學年第二次高中英聽考試將於明天起至1月15日開放報名開放報名，高三校學生須透過學校集體報名，並在期限內辦理報名、繳交照片、繳費等程序，才算完成手續，提醒考生注意期程，逾期不受理補辦報名或繳費並不得參加考試。

大考中心也提醒考生，英聽第一次考試較多違規情形包括，未攜帶應試有效證件正本入場應試，或於考試開始鈴響前翻閱試題本、答題卷或簽名、書寫、劃記、作答，請考生務必遵守試場規則，以免因違規被扣減考試成績。

此外，今年英聽第一次考試已開放確診學生應考，共計1614名確診考生並安排於各縣市居護考區。大考中心也說明，應嚴重特殊傳染性肺炎防疫需求，將視疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範調整與進行試務安排，請考生及家長留意大考中心公告訊息。

英聽 疫情 確診

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