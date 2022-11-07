校園霸凌小學生占3成 嘉大附小志工媽演情境、律師邊解說

嘉義地區日前流出多個高中生在校遭毆打、欺凌的影片，嘉大附小家長會和志工團媽媽們今天朝會用戲劇宣導反霸凌，演出分組、遊玩時排擠同學；前家長會長陳澤嘉律師，同步向學童解說保護措施等正確觀念，「不要以為隱忍可以消彌被霸凌、欺凌行為也是會受到法治約束的！」

嘉大附小家長會指出，校園中霸凌事件逐年攀升，年齡也有逐漸下降趨勢，其中小學生遭到霸凌占所有案件的3成以上，前任會長陳澤嘉、現任會長杜思瑋偕同志工團的媽媽們，進行「勇敢說不，霸凌止步」法治教育活動，演出受霸凌者面臨的處境、後續如何求助，及旁觀者可提供的援助等。

志工媽媽演出學生分組時，故意排擠不跟其中一名同學同組，還不讓其他人跟她一組，遊玩時，也孤立同學；陳澤嘉解說，當遇到霸凌時，感到難受要記在心裡，並告知老師和家長，也能打反霸凌專線1953。

嘉大附小校長蔡明昌表示，友善校園不是一個口號，讓孩子們在校園中健康成長、快樂學習，是親師共同期盼的方向，也是努力追求的目標。