快訊

基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

雞排妹PO文「抽脂做壞了」挨告 法院判她要賠90萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大考試歧視身障？成大：非岐視、人力資源無法協助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館舉行記者會，指日前接獲視障會員反應，因視障關係被成功大學所舉辦的「111年秋季全民台語認證」測驗拒於門外，有歧視身障考生；成功大學台灣語文測驗中心回覆針對該視障特殊考生是因人力和資源無法協助，已建議該考生報考教育部主辦的閩南語認證。

成大指出，針對周姓教師的需求，他於10月份陸續來電及來email申請希望考試試卷字放大、考試時間延長、考試時需要專人協助等。若要符合這3點需求勢必要另外提供視障考生應試標準、獨立試場供考生單獨使用，並增加具備視障專業的筆試、口試監考人員專門服務特殊考生。

因成大台語文中心屬經費自籌的單位，非教育部委託案也未接受政府經費補助，故原編制人員非常有限。今年應教育部國教署需求而擴大辦理，報考人數激增數倍，所需試務及監考人員大增，已造成人力短缺。

此外，台語認證的口語測驗場地必須要租借有符合使用標準的視聽教室，全國擁有該套設備的學校有限，無法再多增借視聽教室供特殊考生使用。

成大說，因該中心現有的全民台語認證考試方式包含聽說讀寫四方面的題型。當初題型設計的使用對象是以視力及聽力正常的考生為主，若視障特殊考生同樣用這套標準來考試反而不公平。期盼教育部正視視障特殊考生之需求，建置特殊考生之題型設計並成立特殊考場，以符合特殊考生之需求。

成大指出，全民台語認證的報名簡章第4頁已載明：擬報考本測驗的特殊考生（如身心障礙者），惟因有諸多限制，請於報名前email與本中心確認考場設備及人力是否符合需求。未事先與本中心確認卻已報名並完成繳費者，須取消報名資格，恕難以臨時安排試場。

本中心於10月18日召開試務委員會討論該案，經評估主辦單位的人力與資源有限無法協助周姓教師，故根據簡章回覆，並建議他改報考教育部主辦的閩南語認證。

視障 教育部 台語

延伸閱讀

影／全教總批成大考試歧視身障者 籲教育部改善

成大再奪法國iGEM競賽冠軍 以太空旅遊為發想很驚豔

成大校長遴選上演大驚奇 沈孟儒連任院長未果選上校長

成大校長遴選本周日出爐 黑函耳語滿天飛競爭超激烈

相關新聞

我方遞橄欖枝陸籍研修生可來台 大學：關鍵在陸方態度

隨新冠肺炎疫情趨緩邊境管制亦放寬，陸委會今天（11/3）宣布，將於11月7日開放中國大陸研修生來台。大學端表示，由於本學...

金鼎獎頒獎 貢獻獎得主魏淑貞：出版是條漫長的路

第46屆金鼎獎今天舉行頒獎典禮。行政院院長蘇貞昌出席頒獎給本屆貢獻獎得主—玉山社發行人魏淑貞。魏淑貞回憶，1994年離開...

陸籍研修生開放來台 大學：仍要關注陸方態度

COVID-19疫情趨緩，政府逐步放寬邊境管制。大陸委員會今天宣布，將於11月7日開放陸籍研修生來台，台灣的大學對此消息...

兒盟調查：3成孩子不知不覺中「微歧視」同學

「你看起來不像是個同性戀」、「你媽是新住民，你中文怎麼那麼好」、「你是原住民應該很會唱歌吧」，生活中有許多包裝成玩笑或善...

台語認證應試規定排除身障者 全教總批成大「歧視」

全國教師工會總聯合會今（11/4）召開記者會，日前接獲視障會員反應，欲參加成大辦理111年秋季全民台語認證，會員提出輔助...

成大考試歧視身障？成大：非岐視、人力資源無法協助

全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館舉行記者會，指日前接獲視障會員反應，因視障關係被成功大學所舉辦的「111年秋季全民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。