成大考試歧視身障？成大：非岐視、人力資源無法協助

全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館舉行記者會，指日前接獲視障會員反應，因視障關係被成功大學所舉辦的「111年秋季全民台語認證」測驗拒於門外，有歧視身障考生；成功大學台灣語文測驗中心回覆針對該視障特殊考生是因人力和資源無法協助，已建議該考生報考教育部主辦的閩南語認證。

成大指出，針對周姓教師的需求，他於10月份陸續來電及來email申請希望考試試卷字放大、考試時間延長、考試時需要專人協助等。若要符合這3點需求勢必要另外提供視障考生應試標準、獨立試場供考生單獨使用，並增加具備視障專業的筆試、口試監考人員專門服務特殊考生。

因成大台語文中心屬經費自籌的單位，非教育部委託案也未接受政府經費補助，故原編制人員非常有限。今年應教育部國教署需求而擴大辦理，報考人數激增數倍，所需試務及監考人員大增，已造成人力短缺。

此外，台語認證的口語測驗場地必須要租借有符合使用標準的視聽教室，全國擁有該套設備的學校有限，無法再多增借視聽教室供特殊考生使用。

成大說，因該中心現有的全民台語認證考試方式包含聽說讀寫四方面的題型。當初題型設計的使用對象是以視力及聽力正常的考生為主，若視障特殊考生同樣用這套標準來考試反而不公平。期盼教育部正視視障特殊考生之需求，建置特殊考生之題型設計並成立特殊考場，以符合特殊考生之需求。

成大指出，全民台語認證的報名簡章第4頁已載明：擬報考本測驗的特殊考生（如身心障礙者），惟因有諸多限制，請於報名前email與本中心確認考場設備及人力是否符合需求。未事先與本中心確認卻已報名並完成繳費者，須取消報名資格，恕難以臨時安排試場。

本中心於10月18日召開試務委員會討論該案，經評估主辦單位的人力與資源有限無法協助周姓教師，故根據簡章回覆，並建議他改報考教育部主辦的閩南語認證。