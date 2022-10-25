羞辱教師竟拿優良校長獎？ 台中教局：調查並檢討

台中市教育局一年一度選拔「優良教育人員獎」，台中市教師職業工會、教育會今天指出，今年的名單有位充滿爭議的校長得獎「引發眾怒」「令人錯愕」，教師團體建議教育局除了了解個案是否實至名歸，也應該檢討選拔要點除了教育局，也應有學校端的意見，以免缺漏。

台中市教育局長楊振昇說，針對個案，目前已派督學實地了解。另選拔制度是否應改變，教局會邀相關代表研議。

教團說，今年有領導風格極具爭議的校長，名列台中市優良教育人員表揚名單中。校長校內言行，包括在校務會議上羞辱意見相左的發言教師，拒絕議案討論；不承認非任內通過的學校章程，情緒容易失控大暴走；行政會議上用擴音方式公布與教師的聯繫內容，侵犯隱私且明顯忽略該有的尊重。導致沒有教師願意擔任行政職，偽造理由違法聘任代理教師兼任行政，並呈報教育局，諸多離譜的行政行徑，引起學校教師的反感。

該校教師會在校長到校一年後，進行校長辦學績效調查，結果顯示高達84%的教師認為其不適任，僅有2%認為適任，而這樣的一位行事風格備受爭議校長，教育局本應列不適任校長調查才是，竟然是獲得今年教育局的「優良教育人員」，這無疑是對「優良」的最大諷刺。

教師團體指出，教師節表彰克盡職守的優良教育人員，是一大盛事與肯定，低卻發現有校長不被基層教師認同，甚至在職場行徑有爭議，這樣的表彰無疑引發基層教師的不滿。

教團檢視台中市「優良教育人員選拔要點」，指出制度上對校長的優良選拔出現疏漏，僅考量校長的「書面報告」，依賴上級機關的「配合度」來圈選，忽視在校實際領導作為，師生感受，兩會要求教育局應修正選拔要點的缺漏，以免選拔出的「優良」校長，卻是基層教師眼中的「憂良」校長。

教育局長楊振昇說，教局已派督學調查了解，校長是否有教師反應狀況。再進一步處置。另選拔要點行之有年，教局會審慎討論再作決定。