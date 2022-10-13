英聽確診試務不合作運動奏效 教部急召基層開會澄清了

112學年度高中英聽測驗第一次英聽考試將於10月22日舉行，首度開放確診考生應試。不過，大考中心日前卻要求各高中協助確診考生向居住所在地縣市衛政單位解除解除電子監控，並填報學生到考場搭乘的防疫計程車「車號」。有高中教師批評蒐集上述資訊是無用資訊、相當擾民，發起「不合作運動」。

大考中心今天上午表示，考量疫情以及正值學期中，部分事項仍須透過師長協助了解，大考中心除了正式行文讓個校有依據參照，也會於考前盡力和各單位說明。不過教育部今天下午緊急召集大考中心、國教署及高中代表討論有關大考中心公文案，稍早則說明，確診生相關試務是由大考中心負責，高中端為督促、協助考生的角色。

大考中心本月11日發函到各高中，若考生在考試當日屬確診、居家隔離或自主防疫者，必須至大考中心試務專區填報。若為確診或居隔者，填報後需經大考中心審查，再請承辦師長以大考中心提供的帳號密碼登入自主填報系統，並協助考生向居住所在地衛政單位解除電子監控，若考生選擇搭乘防疫計程車前往考場，學校需至系統回填防疫計程車車號。

未料消息一出，卻引發高中端不滿。有高中教師在百人群組發起「不合作運動」。該名教師提及，由親友或自行開車前往考場的同學，無須回報車號，但透過衛政單位申請防疫計程車的卻要回報車號，質疑這類資訊的必要性，更批評是「擾民」。

據了解，教育部今天下午緊急召集大考中心、國教署及幾位高中組長討論此案，並做出三點共識。包含高中端不需要負責回報衛政單位解除隔離等事項，由大考中心統一向各地衛生局處處理；由於確診考生可選擇親友接送或防疫計程車，與分科測驗時規定一定要搭乘防疫計程車不同，所以將改由學生自行約防疫計程車。

最後，高中端協助工作為幫忙提醒學生上網填報，交通資訊（親友接送或搭車前往）由學生自行填報，如果學生沒有填報，則請高中端協助提醒督促學生填報。如果學生真的約不到防疫計程車，再通知大考中心會同教育部協助處理。若考生有經濟或其他困難，導致前往考試有困難者，可轉知教育部給予協助。

大考中心今天上午受訪表示，各項措施多軌並行須由各單位協助，部分事項也須透過師長協助了解，會於考前盡力和各單位說明。不過據了解，教育部今天下午緊急召集大考中心、國教署等單位討論此公文，教育部會後表示是大考中心未將協助事項說明詳盡，高中端無須協助解除電子圍籬或安排交通方式，僅需負責提醒確診生上系統填報資料。

教育部表示，開放考試當日確診、居家隔離以及自主防疫考生應試，考量測驗時間正值學期當中，考生都還在校上課，因此特別行文商請高中協助提醒這些考生務必到大考中心的COVID-19自主填報系統填報相關資料，並且關切其中確診解除電子圍籬，與協助掌握確診、居家隔離考生抵達防疫試場的交通方式，並非將解除電子圍籬或安排交通方式的任務置於高中。

教育部也說，大考中心辦理考試，需同時照應全國一般考生、特殊應考服務考生，以及防疫措施之下的特定考生，有關這次考試請高中協助事項，大考中心會儘速再行文補充敘述未能說明詳盡之處。