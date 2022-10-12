校園單日確診近萬仍放寬防疫 教長：讓生活能回復正常

本土疫情仍在高原期，校園單日也有近萬名學生確診，不過明天就要實施校園防疫新制，再度放寬防疫標準。教育部長潘文忠今天說，確診者防疫作為不變，新制是讓學生在自主防疫期間，兩日內快篩陰性可到校上課，希望讓校園生活及學習能回復正常，但會持續觀察校園防疫情形，並進一步滾動修正。

教育部上周三宣布，全國各級學校教職員工及學生於10月13日起，「自主防疫期間」原則為「有症狀不到校上課上班，無症狀配合指揮中心規定」，打滿三劑者0+7的自主健康管理期間可到校上班、上課；未沒打滿三劑，就依照規定3+4三天居家隔離不上班不上課，後四天自主防疫期間，兩日內快篩陰性結果可上班上課。

不過近日校園單日有近萬名學生確診，潘文忠今天受訪時表示，校園防疫新制是經過多次討論，也跟地方政府、大專校院大家充分討論，會延續原來確診的防疫作為，但針對自主防疫期間，兩日內快篩陰性可到校上課，希望讓生活回復日常、學習也回復日常。

潘文忠也說，教育部每周提供80萬劑給學校，希望學校的快篩儲備量，能提高到教職員工生的五成，如果有教職員工生發現身體不適，或有呼吸道問題，可以跟學校申請快篩劑，回家後就可以快篩。對於新制，教育部也會持續觀察校園疫情，並進一步滾動修正。