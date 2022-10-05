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退審會處理大專校院告段落 教部曝退場私中預計超過20所

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立委萬美玲質詢有多少私中被列入被盤點，教育部原本表示完成程序後會來報告，後來說「應該會超過20所」。記者趙宥寧／攝影
立委萬美玲質詢有多少私中被列入被盤點，教育部原本表示完成程序後會來報告，後來說「應該會超過20所」。記者趙宥寧／攝影

教育部昨天召開第五次私校退場審議會，但會中仍圍繞在大專校院，仍未見少子化衝擊最劇烈的「私立高中職」被列入審議名單。立委萬美玲今質詢有多少私中被列入被盤點？教育部原隻字不提，僅表示完成程序後會來報告，不過後來也脫口「應該會超過20所」。

教育部已召開五場私立高級中等以上學校退場審議會，共認定七所私立大專校院為專輔學校，包含高苑科技大學、大同技術學院、台灣首府大學、明道大學、中州科技大學、環球科技大學、和春技術學院。不過名單仍未見私立高中職，教育團體表示，私立高中職才是少子化的重災區，教育部國教署應盡速盤點審議，避免學生「踩地雷」。

教育部技職司長楊玉惠昨天說，接下來退場審議會將審議高中職，並透露學校可能超過10所。立法院教育及文化委員會今天邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢，也被立委問及相關問題。

立委萬美玲表示，和春技術學院即將退場，但有在校生恐怕來不及原校畢業。潘文忠表示，會依照過去學校退場學校經驗來安置學生，預計寒假調查學生轉學意願，並依相關規範與意願來辦理。

萬美玲也追問，目前教育部僅針對大專校院再研議，還沒掌握到私立高中職有哪間學校達預警或專輔學校標準。

國教署長彭富源答詢，目前都有在掌握中還有一些程序，完成程序後會來報告，這涉及程序，「容許我們嚴謹盤點」。

萬美玲再追問，盤點確實需要時間，但比較嚴重有幾所？教育部原隻字不提，彭富源說，這個數字涉及嚴謹認定，是歷年搜集的資料，「給我們核對後再做報告，應該會超過20所」。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢，也被立委問及私中退場議題。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢，也被立委問及私中退場議題。記者趙宥寧／攝影

教育部 萬美玲 潘文忠

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