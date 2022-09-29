獨／2023教官退出校園淪假議題？ 教部估這年才會全退光

教官退出校園議題爭辯多年，昨也成為民進黨中常會的熱議焦點。民進黨立法院黨團總召柯建銘會後表示，立法院2013年已經做出決議，8年內要讓教官退出校園。但據本報掌握，教育部當年修法將2023年8月1日訂為教官退出校園的落日條款，考量教官工作權與校園安全，已將此日程移除，而是讓教官自然離退，倘若不考慮晉任或轉職等因素，軍訓教官預估2030年才會全部退役。也有高中教師形容，2023教官退出校園已淪假議題。

立法院2013年做出附帶決議，認為軍訓教官對校園安全與國防教育都有貢獻，但學校教育各項工作仍應回歸專業，讓人才各司其職，外界解讀此舉是要讓教官退出校園。教育部也於2018年預告修正「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」，明定全民國防教育人員師資不足時，可於2023年8月1日前，得由教育部認可經全民國防教育人員培訓合格之軍訓教官擔任或協助教學工作，這項修法內容也讓外界認為，教官必須在2023年8月1日前退出校園。

不過該辦法歷時兩年討論，教育部2020年6月22日正式公告的修法內容，卻將「2023年8月1日」日程移除，教官退出校園，形同未設落日條款。

本報掌握，之所以將日程移除，理由是當時立院做出「教官退出校園」附帶決議的前提是要確保校園安全無虞，且要與國防部協調，讓未達退役年齡的教官能返回軍隊，保障軍訓教官工作權，但經教育部與國防部跨部會協調，國防部實在沒地方安置校園軍訓教官，才決定移除這道日落條款。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝受訪也證實，相關日程確實經討論後移除，不過教育部已自2017年起，停止招考學校教官，未來除了報考轉任公職或商借教育行政單位者外，隨著教官達最大年限，採取自然離退方式，以保障其工作權。

截至目前為止，大專現職教官近6百人、高中職近8百人，兩者合計約1400人。吳林輝表示，軍訓教官退役速度很快，平均一年退300至400人，不過教官在校園服務仍可晉任，若晉一位階，就要再晚四年才可退役，倘若不考慮晉任或轉職等因素，軍訓教官預估2030年就會全部退役，但也不排除再提前或更往後。

依現行規範，教官退出校園的年限勢必將再延長。一位不具名高中教師指出，2023教官退出校園已淪假議題，尤其有不少退役教官轉任學務創新人力，只是脫下軍服換上便服，根本就是「形式主義」。

軍訓教官在學校普遍負責全民國防教育、春暉教育、校園安全維護等業務。教官離開校園後，校安人力則按教育部國教署「推動高級中等學校學務創新人力要點」，高中每退出一名教官，就要改聘一名學務創新人力。根據教育部統計，目前大專學輔創新人員近1700人，高中職1500餘人，兩者合計約3200人。

一名不具名高中教官表示，教官退役之後，可另尋事業轉換跑道；但也有很多退役教官選擇應徵學務創新人力（校安人員），但薪資待遇受軍退人員樓地板限制，最高僅3萬2000至3萬3000元不等，但公私立學校學生屬性不同，工作量也有很大的差異，公立學校學生相對單純，私立學校學生家庭背景多元，導致學生問題也較複雜，因此擔任校安人員的工作量就相對較大。

另一名高中教官則說，確實有同袍退休後打算轉任學務創新人力，但同袍之間都在說「會回任的都是對學校很有感情，且很有服務熱忱的人」，理由是薪資實在太低，吃力不討好。他也說，如果學務創新人力是一般從業人員，而非從教官直接轉任，若要銜接校安業務，往往需要一段過度期。

全中教理事長高孟琳表示，軍訓教官是校園的穩定力量，現在逐步用校安人員取代，只要能夠取代過去教官功能，老師們也樂見其成。不過就他觀察，學生看見穿便服的校安人員，與穿軍服的軍訓教官會有不同態度，相較下來，學生普遍對穿軍服的軍訓教官仍較尊敬。

除了校園安全，教官也須擔任全民國防教育課程教師，但近年教育部不斷培育全民國防教育人力，許多學校也陸續從師培管道，聘用國防專職教師。不過該名教官也說，國防老師對軍事政策不一定了解，尤其國防教育課程還會安排實彈射擊體驗，往往也須依靠教官過去在軍隊訓練時的專業，借助教官經驗共同備課。