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九把刀胞弟高中任教 遭爆「低買高賣教材賺價差」處申誡1次

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
作家九把刀的弟弟柯老師，在高雄市一所高中教「生活科技課程」，遭爆要求學生買材料包，費用卻高於網路市價，疑低買高賣賺取差價。 示意圖／ingimage
作家九把刀的弟弟柯老師，在高雄市一所高中教「生活科技課程」，遭爆要求學生買材料包，費用卻高於網路市價，疑低買高賣賺取差價。 示意圖／ingimage

作家九把刀的弟弟柯老師，在高雄市一所高中教「生活科技課程」，遭爆要求學生買材料包，費用卻高於網路市價，疑低買高賣賺取差價。校方表示，此案在去年5月的校事會議受理投訴及成立調查小組，經過6次調查小組會議，在去年底的教師考核會，決議柯師雖有失當，惟情節非重大，申誡一次。

這名柯老師被投訴指控，在任職高中的「生活科技課程」，要求學生購買材料包，費用約370元至830元，每學期經手金額超過10萬元，但卻規避採購法未按程序公開招標，且經查賣給學生的價格，高於網路上的市價，疑似賺取價差。

高雄市教育局表示，110年4月接獲民眾陳情，要求校方依相關程序辦理，學校召開校事會議並籌組調查小組調查處理，去年11月調查處理完畢，共訪談9名教職員、14名學生及當事人。經查柯師代購材料的過程及方式未臻透明，確有引起爭議，但沒有強制學生購買其準備的材料包，也無因此影響學生作品分數的情況。另經查相關材料費單據，收費與支出相互符合。

校方表示，此案業經校事會議決議，柯老師涉有「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」情況，所以去年12月召開教師成績考核委員會，決議該師處理業務失當，記申誡1次。

教育局表示，已函請學校應確時遵守相關課程計畫、收費事宜，並提由相關委員會審議，避免爭議。法務部調查局高雄市調查處去年11月函請校方提供全案處理情形，包括柯師授課情形、材料費收取明細、調查報告及相關會議紀錄等，學校都依法辦理。

高雄市 教育局 法務部 九把刀

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