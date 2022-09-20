快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

學測突改英文題型惹議 大考中心喊卡暫緩實施

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女大生線上家教遇男網友「脫內褲玩鳥」 她機警錄影秒報警

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生在線上上課期間，遇到學員竟僅穿內褲，並直接隔著內褲「摸鳥」，讓女大生嚇得報警。示意圖。圖片來源／ingimage
一名女大生在線上上課期間，遇到學員竟僅穿內褲，並直接隔著內褲「摸鳥」，讓女大生嚇得報警。示意圖。圖片來源／ingimage

一名女大生家教網上發文希望徵學生，一位男子私訊希望陪讀，沒想到在線上上課期間，該名男子竟僅穿內褲，並直接隔著內褲「摸鳥」，讓女大生嚇得報警。

一名國立臺北大學的女同學在Dcard上以「徵家教學生遇到噁男」為題，發文表示自己最近想接家教，就在臉書家教網上發文徵學生，有個男的就來私訊原PO，說想找陪讀，希望線上試教30分鐘。因為是線上，原PO心裡就沒那麼有戒備心，在聊天的時候就「覺得他有點怪」，但因為原PO表示自己常常疑神疑鬼，就先傾向相信該名男子真的有陪讀這個需求。

然而在鏡頭打開後，原PO就發現「怪怪的」，該名男子的鏡頭擺放的角度是由下斜往上拍，拿著一本書，立在大腿上，該名男子甚至僅穿內褲視訊，原PO表示：「當下我很想掛掉，但我不知道要怎麼掛，很緊張不知道怎麼辦」。

該名男子開始聊天，問原PO一般的問題，她就正常回答，回答完就狂低頭，「後來我就看到該名男子一直隔著內褲摸私密處，儘管有用書擋著，但手動的影子很明顯」，最後原PO微抬頭的時候看到他直接「對著鏡頭在打手槍」

原PO表示自己當下真的很緊張，腦袋完全空白，一直低頭，後來發現該名男子自己關掉鏡頭，並說他有事，就先下線了。原PO也發現，自己沒有錄下來留證據，後續很難報警。

沒想到後來該名男子再傳訊息給給原PO，並表示要再把剩下的試教用完，原PO也就順著他的話，約了晚上再視訊一次，這次男子竟更誇張，直接把內褲脫掉，所幸原PO將所有畫面都錄下來，馬上去警局報警，避免後續有更多人受害。

有網友談及自己也有遇過這位男子，表示「我也被他騷擾過，跟他確認教學內容的時候他說之後上完課想運動一下，我一聽覺得不對勁就馬上拒絕掉了，現在看幸好當時沒有接受，不然不知道會發生什麼事⋯」，其他網友也表示「謝謝妳的聰明、機警、勇氣，希望能避免更多人受害」、「噁斃了！！辛苦你了」、「超噁…你好聰明，冷靜下來之後還有想到處理方法跟報警，佩服QQ」、「這麼噁一定要吿起來」。

家教 Dcard 大學生

延伸閱讀

虐兒慣犯！年輕狠父「倒吊、毆打、射玩具槍」害2歲女重傷

影／才剛入手就爆災情！iPhone 14 Pro用戶叫苦連天：相機「抖到嘎嘎叫」

桃園羽球館對比新竹棒球場…鄭文燦駁「勿惡意連結」 網酸：你不是挺小智？

名嘴稱張善政「如有天助」：若鄭文燦「震垮」 鄭運鵬恐笑不出來

相關新聞

僑泰校友造福學弟妹 馬自達贈車供學生實習

僑泰高中汽車科畢業的劉黃金、陳宇程，現為台灣馬自達公司中部經銷商高達汽車經理、廠長，兩人為回饋母校的栽培，向總公司爭取一...

女大生線上家教遇男網友「脫內褲玩鳥」 她機警錄影秒報警

一名女大生家教網上發文希望徵學生，結果徵得一位男子私訊希望陪讀，沒想到在線上上課期間，該名男子竟僅穿內褲，並直接隔著內褲「摸鳥」，讓女大生嚇得報警。

北市學校接種末段班 柯文哲將訪視

疫情升溫，政府鼓勵民眾完成疫苗接種，不過議員王鴻薇接獲陳情，指教育局發函各校，要求學校統計學生第3劑接種率，接種率排名倒...

Z世代兩樣情 日生內縮保守迴避赴陸 陸生熱愛赴日留學

判斷新冠疫情逐漸流感化，日本邊境解封後陸生回流；反觀日本Z世代赴陸留學占比大退步，日中關係冰凍、中國大陸簽證嚴管以外，還有一道看不見的壁壘。

新北推出國一年免休學交換計畫 與國際扶輪再簽4年MOU

新北市教育局今辦國際交換生歡迎會，由新北蘆洲國小足球隊與其他10國共22位國際交換生，來一場足球趣味競賽。此外，為推動新...

半年內花東3次規模6強震 嘉縣國小逾20間校舍受損

台東接連2次規模6強震，嘉義縣府教育處調查統計，龍港、重寮及柴林3所國小教室出現牆壁與梁柱裂縫，加上3月23日花東外海規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。