女大生線上家教遇男網友「脫內褲玩鳥」 她機警錄影秒報警

一名女大生家教網上發文希望徵學生，一位男子私訊希望陪讀，沒想到在線上上課期間，該名男子竟僅穿內褲，並直接隔著內褲「摸鳥」，讓女大生嚇得報警。

一名國立臺北大學的女同學在Dcard上以「徵家教學生遇到噁男」為題，發文表示自己最近想接家教，就在臉書家教網上發文徵學生，有個男的就來私訊原PO，說想找陪讀，希望線上試教30分鐘。因為是線上，原PO心裡就沒那麼有戒備心，在聊天的時候就「覺得他有點怪」，但因為原PO表示自己常常疑神疑鬼，就先傾向相信該名男子真的有陪讀這個需求。

然而在鏡頭打開後，原PO就發現「怪怪的」，該名男子的鏡頭擺放的角度是由下斜往上拍，拿著一本書，立在大腿上，該名男子甚至僅穿內褲視訊，原PO表示：「當下我很想掛掉，但我不知道要怎麼掛，很緊張不知道怎麼辦」。

該名男子開始聊天，問原PO一般的問題，她就正常回答，回答完就狂低頭，「後來我就看到該名男子一直隔著內褲摸私密處，儘管有用書擋著，但手動的影子很明顯」，最後原PO微抬頭的時候看到他直接「對著鏡頭在打手槍」

原PO表示自己當下真的很緊張，腦袋完全空白，一直低頭，後來發現該名男子自己關掉鏡頭，並說他有事，就先下線了。原PO也發現，自己沒有錄下來留證據，後續很難報警。

沒想到後來該名男子再傳訊息給給原PO，並表示要再把剩下的試教用完，原PO也就順著他的話，約了晚上再視訊一次，這次男子竟更誇張，直接把內褲脫掉，所幸原PO將所有畫面都錄下來，馬上去警局報警，避免後續有更多人受害。

有網友談及自己也有遇過這位男子，表示「我也被他騷擾過，跟他確認教學內容的時候他說之後上完課想運動一下，我一聽覺得不對勁就馬上拒絕掉了，現在看幸好當時沒有接受，不然不知道會發生什麼事⋯」，其他網友也表示「謝謝妳的聰明、機警、勇氣，希望能避免更多人受害」、「噁斃了！！辛苦你了」、「超噁…你好聰明，冷靜下來之後還有想到處理方法跟報警，佩服QQ」、「這麼噁一定要吿起來」。