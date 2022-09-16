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學生舉辦青年論壇 邀請北北桃市長參選人對話

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣學生聯合會今天舉行記者會，說明各市長參選人聲稱在乎青年的同時，也不能讓「關心青年」淪為口號。圖／台灣學生聯合會提供
台灣學生聯合會今天舉行記者會，說明各市長參選人聲稱在乎青年的同時，也不能讓「關心青年」淪為口號。圖／台灣學生聯合會提供

九合一大選11月將投票，許多市長參選人打出青年牌。由台灣大學生組成的台灣學生聯合會今天宣布，將舉辦市長選舉系列活動，包含市長青年論壇、青年政策白皮書、返鄉專車等，邀請雙北、桃園市18名參選人參與青年論壇，與年輕人對話，了解青年真正需求。

台灣學生聯合會今天舉行記者會，說明各市長參選人聲稱在乎青年的同時，也不能讓「關心青年」淪為口號，台學聯與20所大專院校學生會，共同主辦「千禧干政｜青年創造美好未來」2022市長選舉系列活動，首波是「市長青年論壇」。

台灣學生聯合會理事長黃亭偉說，論壇將於10月舉辦，並邀請台北、新北、桃園，共18名參選人出席，目前已敲定台北、新北和桃園場，期待各市長參選人前來，分享青年政策的規畫、未來城市發展的藍圖等等。

台灣大學學生會長孫語謙說，期待市長參選人更在乎青年的困境，特別是對北漂青年，面對房租高漲的問題，雖然在當地沒有投票權，但他們的聲音也應該被聽見。元智大學學生會長劉曜維說，桃園人口的平均年齡是六都中最年輕，希望4名桃園市長參選人都能來參加市長青年論壇。

台灣學生聯合會常務理事陳思妤表示，預計10月初公布「青年政策白皮書」，內容由15名以上大學生和青年共同撰寫，包含文化城市、民主城市、自由城市、人權城市及未來城市等5大主題；另外，台學聯將安排選前返鄉專車，正在調查各校意願和需求，後續會再公布相關訊息。

青年 桃園市長

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