少子化連帶衝擊註冊率 私立技專校院獎勵金制度擬大改

111學年四技二專聯合登記分發、大學分發入學缺額數均破萬，預計將衝擊註冊率影響獎勵金補助。受少子化影響，教育部擬一改私立技專校院獎勵金減計基準，扣減獎勵經費不再以百分比計而是改以實際額度。但學者呼籲，扣錢只是懲罰，應「賞罰並進」才符合教育本質。

若私立大專校院連續兩年註冊率未達七成，將被視為招生不彰，遭教育部扣減學校獎勵經費。至年底前可算出各校一一一學年註冊率，將影響學校獎勵補助。

但受少子化衝擊私立技專校院近年招生困難，根據曝光草案內容，教育部擬一改112學年私立技專校院獎勵金減計基準，若學校註冊率未過半，過去獎勵經費將被扣減45%，現擬改為扣減450萬；註冊率介於50%和55%之間者，則從扣減40%改為400萬。

若某技專校院過去因違法獎勵金僅550萬，以扣減40%計算，其將被扣減220萬元，但若改為扣減實際金額則將被扣減400萬，恐加速退場；但若為表現優良領取一億補助的大校，以百分比扣減將損失上千萬元，改制則只需扣減百萬元。

中國科大校長唐彥博表示，少子化對註冊率確實有影響，若以百分比計，獎勵金領得較多的學校扣減金額將相當高，又獎補助多是用於提升教學，大幅扣減勢必影響運作。

但唐彥博說，扣錢是懲罰手段卻對教學沒有助益，若學校違法當然要重懲，但現下的大困境是少子化，教育部應從「照顧」的角度來思考，賞罰並進、適時給予補助才能真正契合教育的本質。

龍華科大校長葛自祥則表示，少子化下生源有限，學校不能因為獎勵金扣減變少就忽視瘦身，還是得縮減規模、保有特色和競爭力的系所。

葛自祥也說，學校若規模縮小接下來就得面臨師資過剩問題，生源減少讓生師比下降雖值得期待，但學生、收入減少，人事成本不降則必定得「吃老本」，如果學校已現金不足將面臨週轉問題，看來私校現金為王的日子已經到來。

教育部表示，針對一一二年度私立學校獎補助經費核配，將會通盤考量學校規模及少子化衝擊影響。