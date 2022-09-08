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台灣設計展嘉義舊監青年旅店 奪國內外紅點金點設計獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供
2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供

2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成績揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。

田野學校工頭葉哲岳說，獲獎了，紅點獎+金點獎雙份肯定，2021台灣設計展《舊監青年旅店Jail Hostel》，得獎感謝有嘉義這座城市土壤滋養，有田野團隊長期探索扎根，有同心圓團隊用設計長葉，有在地團隊共創開花結果。

葉哲岳說，有各路企業源源不絕支持，有各路角頭帶隊雙向交流，有政府單位的跨部會整合，有熱情志工用微笑來澆灌，有市民朋友們願意走進來，有一群人始終默默努力著，田野團隊非常榮幸能與同心圓團隊攜手合作。

葉哲岳說，過程中周心圓總監張伊增，除維持一貫帥氣優雅，還將設計影響力，巧妙融合舊監獄深厚文本，讓舊監青年旅店，體現耳目一新樣貌，更在展覽落幕後投入大量時間心力，彙整資料提送國內外指標獎項。

紅點設計大獎是由德國著名設計協會1955年創立，每年吸引超過60個國家，1萬件作品投稿參賽，得獎的作品可以獲得在德國Essen的紅點博物館展出作品以及參加頒獎典禮的機會。「金點設計獎」1981年創立，由台灣設計研究院辦理獎項與策劃頒獎典禮及相關活動。

「舊監青年旅店」帶觀眾走進日本時代、台灣唯一完整保存的賓夕凡尼亞式監獄，青年旅店「JAIL HOSTEL」，從外牆主視覺繽紛的色彩，到走進內部如同到青旅check in，串門子到「國王。蝴蝶。秘密基地」等訴說不同嘉義人生活態度房間，用劇場般沉浸式體驗打開「表裡不一」的嘉義舊監，翻轉大眾想像。

2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供
2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供
2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供
2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供
2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供
2021年台灣設計展，由「同心圓設計‧影像」與「台灣田野學校」共同策畫的國定古蹟嘉義舊監「舊監青年旅店」，參加國際設計競賽紅點獎，以及國內設計競賽金點獎等兩項大獎，日前成續揭曉，一舉拿下紅點+金點雙大獎。圖／葉哲岳提供

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