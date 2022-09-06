私校退場審議會公布首波專案輔導學校 高苑科大、大同技院入列

教育部今（9/6）日將召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開首波專案輔導學校名單，兩者均為私立技專校院，分別為近日爆發董事會和教職員工內鬥的「高苑科技大學」，以及目前已停招的「大同技術學院」。

教育部會後公告，首波專案輔導名單包括高苑科技大學與大同技術學院。教育部說明，兩校於退場條例施行前均已列入專輔學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及第5款「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定兩者為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日止。

教育部說明第第2次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，共委員27人出席，本會全體應出席委員29人，內含教育部增聘審議學校專任教職員及學生代表各2人；出席委員人數達全體委員人數三分之二。

高苑科大今年上半年則爆發董事會與教職員工內鬥，教職員指控新任董事會，年初上路便停止捐資、惡意促使學校被列為專案輔導之林，之後更欠薪達四個月之久；董事會也還擊，直指時任校長趙必孝無法節撙開支、將5.4億校務基金揮霍殆盡，導致董事會經營權被架空、有責無權。

由於董事會遲遲不捐資，私校諮詢會日前建議教育部解散高苑科大全體董事，但教育部亦核准董事會提出解聘校長趙必校，可說兩敗俱傷。

此外，教育部今年初已拍板大同技術學院停招。校方曾指控遭台糖強硬扣押學校公告地價近10億的土地與校舍，造成學校財務危機；但台糖說明，是校方積欠台糖太保分部共13筆土地1452萬元使用權利金，多次催繳未果，才向法院申請查扣3個金融戶頭。

教育部當時表示，當時經私校諮詢會建議後命學校111學年度起停招，以保障師生權益。今年三月清償期限已到，當時校方已如期償還不會查封校產，校方可依租約繼續使用太保分部土地。

依照退場條例，專輔學校若於公告後2年內仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。