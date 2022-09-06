快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

安倍晉三國葬經費「暴增6.6倍」估花3.5億 日本在野黨反彈

私校退場審議會公布首波專案輔導學校 高苑科大、大同技院入列

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高苑科大董事會事前於函文中表示，只要教育部同意解聘校長趙必孝就會捐資，但如今遭證實捐資又跳票。本報資料照片
高苑科大董事會事前於函文中表示，只要教育部同意解聘校長趙必孝就會捐資，但如今遭證實捐資又跳票。本報資料照片

教育部今（9/6）日將召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開首波專案輔導學校名單，兩者均為私立技專校院，分別為近日爆發董事會和教職員工內鬥的「高苑科技大學」，以及目前已停招的「大同技術學院」。

教育部會後公告，首波專案輔導名單包括高苑科技大學與大同技術學院。教育部說明，兩校於退場條例施行前均已列入專輔學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及第5款「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定兩者為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日止。

教育部說明第第2次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，共委員27人出席，本會全體應出席委員29人，內含教育部增聘審議學校專任教職員及學生代表各2人；出席委員人數達全體委員人數三分之二。

高苑科大今年上半年則爆發董事會與教職員工內鬥，教職員指控新任董事會，年初上路便停止捐資、惡意促使學校被列為專案輔導之林，之後更欠薪達四個月之久；董事會也還擊，直指時任校長趙必孝無法節撙開支、將5.4億校務基金揮霍殆盡，導致董事會經營權被架空、有責無權。

由於董事會遲遲不捐資，私校諮詢會日前建議教育部解散高苑科大全體董事，但教育部亦核准董事會提出解聘校長趙必校，可說兩敗俱傷。

此外，教育部今年初已拍板大同技術學院停招。校方曾指控遭台糖強硬扣押學校公告地價近10億的土地與校舍，造成學校財務危機；但台糖說明，是校方積欠台糖太保分部共13筆土地1452萬元使用權利金，多次催繳未果，才向法院申請查扣3個金融戶頭。

教育部當時表示，當時經私校諮詢會建議後命學校111學年度起停招，以保障師生權益。今年三月清償期限已到，當時校方已如期償還不會查封校產，校方可依租約繼續使用太保分部土地。

依照退場條例，專輔學校若於公告後2年內仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。

教育部 高苑科技大學 高苑科大

延伸閱讀

成大原擬開學4週採遠距 教育部溝通後改彈性實施

專案輔導學校今公告 潘文忠提「二條路」籲私校思考

桃園8日65至69歲專案接種追加第2劑 沒接到通知也可以

林智堅台大碩士學位遭撤銷 教育部證實已收到訴願書

相關新聞

私校退場審議會公布首波專案輔導學校 高苑科大、大同技院入列

教育部今（9/6）日將召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開首波專案輔導學校名單，兩者...

肯定教師奉獻 侯友宜：就像我當一輩子刑警最後當上署長

新北市長侯友宜今日出席新北市2022年優良教師、教保人員表揚典禮，侯友宜致詞說，一輩子做好一件事情就好，不忘初心，就像他...

專案輔導學校今公告 潘文忠提「二條路」籲私校思考

教育部今（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，教育部長潘文忠稍早表示，過去私校退場條例尚未通過時，不少...

校園確診升9月12日仍以篩代隔？ 潘文忠：持續推動

中小學開學一周，卻又遇上國內疫情升溫，教育部開學前宣布，9月12日起以篩代隔，一人確診全班快篩陰性可返校上課，有校長指出...

私校退場審議會今召開 首波警戒名單最快傍晚公告

教育部今（9/6）日將召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，據了解，今天審議會將優先處理私校退場條例上路前，就已...

新北4級培育體系 與職業球隊合作「運動也能當飯吃」

新北市府今舉辦2022年體育有功表揚，現場多位東奧選手，包括雷千瑩、連珍羚、丁華恬、黃義婷、陳思羽及鄭先知等，以及網球國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。