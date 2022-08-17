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中小學8月30日開學防疫怎因應？ 潘文忠：下周公布

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天表示，開學防疫指引已經跟指揮中心交換意見，也斟酌目前整體疫情，但目前還在討論中，預計下周公布。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天表示，開學防疫指引已經跟指揮中心交換意見，也斟酌目前整體疫情，但目前還在討論中，預計下周公布。記者趙宥寧／攝影

BA.5疫情即將到來，中小學將在8月30日開學，但國內疫情持續，外界關注新學期的防疫措施，教育部潘文忠今天表示，已經跟指揮中心交換意見，也斟酌目前整體疫情，但目前還在討論中，也會先跟全國22縣市教育局處長在地方學校防疫上斟酌，預計下周跟指揮中心確認。

潘文忠今天下午在部務報前接受媒體聯訪，他表示，有關開學前防疫整備工作，教育部會依循過去方式在開學前，和各縣市環保局處聯繫，除了完成校園清消，也會準備防疫物資，包含酒精、口罩，尤其是快篩劑，目前都已經讓學校加強準備。

至於開學後的停課指引，潘文忠表示，教育部已經跟指揮中心交換意見，也斟酌目前國內整體疫情，但目前還在討論中。他也說，教部也會先跟22縣市教育局處長會商，預計下周將跟指揮中心確認後再對外說明。

疫情 潘文忠 教育部

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