遭監院糾正補習班稽查不力 北市教育局：裁罰數據倍數成長

監察院今糾正北市教育局對短期補習班稽查不力且流於形式，教育局表示，年度裁罰數據呈現倍數成長，顯示依法嚴懲、毋枉毋縱的決心；另有關補習班與兒童課後照顧服務等，教育部正研商修訂法令，因此於修法完竣前，北市仍將對補習班嚴格查緝，加強稽查人員教育訓練，強化蒐集各類事證之能力。

監委蔡崇義指出，台北市某短期補習班從105年就違規經營幼兒園，遭地方政府裁處，監察院111年3月間會同地方政府再度稽查時，業者不但持續違法經營幼兒園，且已逐年擴大為全國連鎖大型短期補習機構。台北市另一家短期補習班從105年遭投訴，違法將房屋隔成數間教室，申請短期補習班、幼兒園、課後照顧安親班及實驗教育等數個機構名義，讓學生在數個機構間游走移動，凸顯台北市教育局對短期補習班稽查不力且流於形式，核有疏失，監察院通過糾正。

教育局表示，補習班與兒童課後照顧服務中心有別，兩者服務對象重疊、性質相近，因法令限制之故，課後照顧中心得供餐、照顧國小學童休憩、收取餐費，惟不得從事單科教學；補習班得從事單科教學，惟不得主動供餐、收取照顧月費。北市稽查與認定補習班從事「兒童課後照顧服務」，採多元蒐證，例如廣告、市招、服務樣態、收費項目、現場是否設有廚房等具體事證綜合研判，礙難以單一行為認定。

教育局表示，近年來積極查緝從事非屬補教業務的補習班，並視同未立案機構（幼兒園或課照中心），依據幼教法或兒少福利保障法重罰，105年迄今每年總計裁罰金額依序為60萬元（105年）、48萬元（106年）、174萬元（107年）、132萬元（108年）、286萬元（109年），除110年因疫情之故，各類教育機構停課或因確診個案停課情形，故裁罰件數偏低，此前年度裁罰數據呈現倍數成長，顯示依法嚴懲、毋枉毋縱的決心，並積極輔導補教業者申請設立幼兒園或課照中心；教保服務或兒童照顧服務應於幼兒園或課照中心；如有其他補習班類科之教學，僅得於補習班場域為之。

教育局表示，長期以來，現行法令區分上開三類機構，縱業者依法分別登記立案，學生依據不同需求，於不同時段僅得安置於三類不同機構；教育部已多次召開會議研商修訂法令，適度鬆綁幼兒園相關管理規定，並研議整合補習班與課照中心，針對招收12歲以下學生之補習班，研訂設施設備、人員資格等標準，以期解決各類機構業務重疊之亂象，因此於修法完竣前，仍將對補習班嚴格查緝，加強稽查人員教育訓練，強化蒐集各類事證之能力，區辨「補習教育」、「教保服務」與「課後照顧服務」之樣態，防堵三類業者「跨域」提供服務，以符現行法令規定，保障兒少權益。