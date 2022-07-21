創新熱忱教學學生進步大 深澳國小朱奕勳獲鐸聲伴學獎

基隆市深澳國小教師朱奕勳很有教育熱忱，經常自掏腰包買桌遊、娃娃，把教室布置得像遊樂場，利用集點換禮物來鼓勵學生學習，也創新教學編輯新教材，著重引導了解學生學習弱點，調整課程內容與教學模式，讓學生成績大幅進步，榮獲今年教育部學習扶助「鐸聲伴學獎」。

朱奕勳在深澳國小投身教育已20年，2年前曾獲基隆市SUPER教師獎，教學熱忱的他，總是以學生為己念， 以學生需求為需求，只要對教育、學校、學生有益的事，他都會去做，經常自掏腰包，買桌遊、娃娃，把教室布置得像遊樂場，鼓勵學生學習。

校長莊智森說，朱奕勳在學校投入圖書館整理書籍，帶領志工建立圖書館制度，共讀站設置時也協助設計規畫；推動食農教育，讓課堂教學多元化，引發學生學習興趣，提升學生學習效能；他對學習較低落學生付諸很大的心力，一對一的貼心教學讓學生成績大幅成長，獲獎實至名歸。

朱奕勳透過在課前進行前測，了解學生學習弱點，調整課程內容與教學模式，運用線上數位學習平台的任務及影片，讓學生對要進行的課程內容先做預習，並有一定程度的了解，讓學習效果顯著成長。

上課時他著重引導討論，也以平板輔助教學，運用線上數位學習平台的提問區，記錄學生於課程中提問的題目，以相互合作、互搭鷹架的方式由淺入深，讓學生不再害怕上數學課，上課勇於發言與嘗試，討論時說出自己的想法。