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創新熱忱教學學生進步大 深澳國小朱奕勳獲鐸聲伴學獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
創新熱忱教學學生進步大，深澳國小朱奕勳獲鐸聲伴學獎。圖／教育處提供
創新熱忱教學學生進步大，深澳國小朱奕勳獲鐸聲伴學獎。圖／教育處提供

基隆市深澳國小教師朱奕勳很有教育熱忱，經常自掏腰包買桌遊、娃娃，把教室布置得像遊樂場，利用集點換禮物來鼓勵學生學習，也創新教學編輯新教材，著重引導了解學生學習弱點，調整課程內容與教學模式，讓學生成績大幅進步，榮獲今年教育部學習扶助「鐸聲伴學獎」。

朱奕勳在深澳國小投身教育已20年，2年前曾獲基隆市SUPER教師獎，教學熱忱的他，總是以學生為己念， 以學生需求為需求，只要對教育、學校、學生有益的事，他都會去做，經常自掏腰包，買桌遊、娃娃，把教室布置得像遊樂場，鼓勵學生學習。

校長莊智森說，朱奕勳在學校投入圖書館整理書籍，帶領志工建立圖書館制度，共讀站設置時也協助設計規畫；推動食農教育，讓課堂教學多元化，引發學生學習興趣，提升學生學習效能；他對學習較低落學生付諸很大的心力，一對一的貼心教學讓學生成績大幅成長，獲獎實至名歸。

朱奕勳透過在課前進行前測，了解學生學習弱點，調整課程內容與教學模式，運用線上數位學習平台的任務及影片，讓學生對要進行的課程內容先做預習，並有一定程度的了解，讓學習效果顯著成長。

上課時他著重引導討論，也以平板輔助教學，運用線上數位學習平台的提問區，記錄學生於課程中提問的題目，以相互合作、互搭鷹架的方式由淺入深，讓學生不再害怕上數學課，上課勇於發言與嘗試，討論時說出自己的想法。

教育處長杜國正表示，基隆積極申請學習扶助課中增置教師的專案計畫，目的就在於把學習低成就的學生帶上來，讓每個孩子都有機會，相信如此殊榮將給予辛苦投入學習扶助的學校團隊及師生繼續前進的動力，市府也將持續投入各項資源，讓每一位孩子的學習不斷進步成長。

創新熱忱教學學生進步大，深澳國小朱奕勳獲鐸聲伴學獎。圖／教育處提供
創新熱忱教學學生進步大，深澳國小朱奕勳獲鐸聲伴學獎。圖／教育處提供

基隆 圖書館 桌遊

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