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蘭陽技院退場給1.5萬助學金 教育部幫忙填志願安置

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
蘭陽技術學院受到少子化衝擊已向教育部辦理停辦。圖／蘭陽技術學院提供
蘭陽技術學院受到少子化衝擊已向教育部辦理停辦。圖／蘭陽技術學院提供

蘭陽技術學院受少子化衝擊已向教育部申請111學年停辦並獲核准，今年應屆畢業生離校後預計仍有近100位學生需安置，教育部預計6月30日到校辦理安置說明會，由教育部提出安置學校名單，並開放學生選填志願

蘭陽技術學院董事長劉石純日前發布「給教職員的一封信」，信中指出學校困境，走上停辦是不得不的選擇，但現有資金將依法支用維護學生與教職員工權益。

教育部指出，根據蘭陽技術學院停辦計畫書，學校將提供每位學生安心助學金每學期1萬5000元，補貼學雜費、住宿費等到學生畢業但不包含延畢。停辦後約100位學生需安置，正由教育部規劃安置事宜，預計6月30日辦理安置說明會，讓學生於7月15日前選填志願，屆時將依照學生所填志願安置到相關學校，預計111學年開學前轉入並報到註冊。

技職司副司長柯今尉指出，由教育部提出學校讓學生選擇，但以就近學制相同學校為主，如耕莘健康管理專科學校、聖母醫護管理專科學校。若學生就讀四技，宜蘭當地沒有對應學制，則由教育部尋求北部學校幫忙；或學生從外縣市赴宜蘭就學想返回戶籍地，也可由教育部協助。

由於蘭陽技術學院非教育部列管的專案輔導學校，因此退場比照《私校法》，安置費用等均由學校負擔，退場基金不予補助。學校停辦後可有三年轉型期，教育部則說，校方尚未提出停辦後轉型具體規劃，後續將由董事會討論並報教育部。

此外，配合私校退場條例上路，教育部正預告「專案輔導學校停止全部招生後在校學生分發辦法」草案，專輔學校停辦後仍在學的學生，應由主管機關分發至其他學校繼續就學。草案內容指出，學校須將學生轉學意願納入停辦計畫，並由學校主管機關擇定分發學校，以臨近同級、科系學校為原則。

柯今尉說，教育部過去多次處理學校退場，草案是以過去的經驗擬定，如五專生分發到五專，大專分發給大專。且安置學校將以近年無重大違規的學校為準，以免學生剛完成安置又要再次異動。

教育部 填志願 宜蘭

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