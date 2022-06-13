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「閱讀磐石獎」名單出爐 苗栗縣長徐耀昌接見表揚
教育部公布111年「閱讀磐石獎」推動閱讀績優學校、團體及個人得獎名單，苗栗縣共拿下6項獎項，其中東興國小是苗栗縣內第1所獲得兩次閱讀磐石獎學校，成果非凡，縣長徐耀昌今天上午接見並表揚獲獎團體及教師。
苗栗縣這次共拿下6項獎項，分別為公館國中、雙連國小及東興國小獲閱讀磐石學校獎、後龍鎮立圖書館獲閱讀推手團體獎、建中國小教師范美華及新開國小教師楊雯捷獲閱讀推手個人獎，上午表揚會場由雙連國小英語朗讀「你是誠實的」，以及東興國小的舞動青春「叮咚」精彩表演暖場。
徐耀昌表示，教育部「閱讀磐石獎」為國內推動閱讀工作最高榮譽獎項，深受全國國中小、社會團體、教育工作者的重視與肯定，今年經評選後統計全國含六都的22縣市獲獎數，苗栗縣排名全國第6名，成果豐碩。
他說，由於評選的閱讀獎項須累積3年以上閱讀推動歷程才能獲獎，因此能獲得殊榮實屬不易，尤其東興國小為苗栗縣內第1所獲得兩次閱讀磐石獎的學校，誠摯感謝各位對苗栗教育的貢獻，共創幸福書香讓「閱讀動起來，苗栗亮起來」。
東興國小106年以「閱讀陀螺儀興亮孩子的光」方案獲閱讀磐石獎。今年以「東興閱讀魔法森林」方案，培養學生學習力、理解力、思辨力、創作力、合作力、科技力，再獲教育部閱讀磐石學校獎肯定。
公館國中以「跨閱 3C，讓孩子成為閱讀行動家」獲獎； 雙連國小「飛閱雙連 恁ㄢˋ數PEARS」掀起社區閱讀熱潮，讓孩子和社區看見未來的希望。 後龍鎮立圖書館以「海線生活日常：我在後龍吹風掀冊」打造屬於居民們的大書房。
建中國小教師范美華「愛閱巡水員．優游閱讀河」呈現20年的閱讀推動經驗。新開國小教師楊雯捷以「注入閱讀涓滴，激起悅讀漣漪」營造能閱讀的環境。
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