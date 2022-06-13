快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「閱讀磐石獎」名單出爐 苗栗縣長徐耀昌接見表揚

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌今天接見並表揚獲獎的團體及教師。記者吳傑沐／翻攝
苗栗縣長徐耀昌今天接見並表揚獲獎的團體及教師。記者吳傑沐／翻攝

教育部公布111年「閱讀磐石獎」推動閱讀績優學校、團體及個人得獎名單，苗栗縣共拿下6項獎項，其中東興國小是苗栗縣內第1所獲得兩次閱讀磐石獎學校，成果非凡，縣長徐耀昌今天上午接見並表揚獲獎團體及教師。

苗栗縣這次共拿下6項獎項，分別為公館國中、雙連國小及東興國小獲閱讀磐石學校獎、後龍鎮立圖書館獲閱讀推手團體獎、建中國小教師范美華及新開國小教師楊雯捷獲閱讀推手個人獎，上午表揚會場由雙連國小英語朗讀「你是誠實的」，以及東興國小的舞動青春「叮咚」精彩表演暖場。

徐耀昌表示，教育部「閱讀磐石獎」為國內推動閱讀工作最高榮譽獎項，深受全國國中小、社會團體、教育工作者的重視與肯定，今年經評選後統計全國含六都的22縣市獲獎數，苗栗縣排名全國第6名，成果豐碩。

他說，由於評選的閱讀獎項須累積3年以上閱讀推動歷程才能獲獎，因此能獲得殊榮實屬不易，尤其東興國小為苗栗縣內第1所獲得兩次閱讀磐石獎的學校，誠摯感謝各位對苗栗教育的貢獻，共創幸福書香讓「閱讀動起來，苗栗亮起來」。

東興國小106年以「閱讀陀螺儀興亮孩子的光」方案獲閱讀磐石獎。今年以「東興閱讀魔法森林」方案，培養學生學習力、理解力、思辨力、創作力、合作力、科技力，再獲教育部閱讀磐石學校獎肯定。

公館國中以「跨閱 3C，讓孩子成為閱讀行動家」獲獎； 雙連國小「飛閱雙連 恁ㄢˋ數PEARS」掀起社區閱讀熱潮，讓孩子和社區看見未來的希望。 後龍鎮立圖書館以「海線生活日常：我在後龍吹風掀冊」打造屬於居民們的大書房。

建中國小教師范美華「愛閱巡水員．優游閱讀河」呈現20年的閱讀推動經驗。新開國小教師楊雯捷以「注入閱讀涓滴，激起悅讀漣漪」營造能閱讀的環境。

苗栗縣長徐耀昌今天接見並表揚建中國小教師范美華（右二）。記者吳傑沐／翻攝
苗栗縣長徐耀昌今天接見並表揚建中國小教師范美華（右二）。記者吳傑沐／翻攝
苗栗縣長徐耀昌今天接見並表揚二度獲獎的東興國小。記者吳傑沐／翻攝
苗栗縣長徐耀昌今天接見並表揚二度獲獎的東興國小。記者吳傑沐／翻攝

苗栗縣 教育部 徐耀昌

延伸閱讀

苗栗縣今天+1136 今年累積確診破5萬人

徐耀昌探訪聯大農藥檢測中心 推廣有機友善安全農業

三義水美街大雨易淹 徐耀昌：加速排水改善工程

苗栗+1504確診 連續第3天下降

相關新聞

排名迷思／刻意製造數據 大學排名「高到不合理」 圈內公開秘密

面對世界大學排名，有大學校長表示，對於很會讀書的教授、校長、追求好成績的學生、還有望子成龍的家長，排名變成教育產業一生追求的指標，常常忘了教育的目標。部分大學甚至刻意操作，造成在某個排名指標有高到不符常情的現象，譬如某排名超過頂大，在另一個排名就到後段班，圈內人心中非常了然。某大學校長舉了一個有趣的例子，大家一直跟他要三圍的數據，逼得他只好每天跑步減肥，雖然三圍對校長的工作一點都不重要。

排名迷思／陸大學不再理會世界排名 學者：值得執著排名的台灣省思

中國大陸的中國人民大學、南京大學、蘭州大學陸續宣布退出或不參加國際大學排名，有一說法是反映了中國大陸大學、教育和文化的自主和勇氣，也有人指是文化脫勾，固步自封；大學校長分析，中國大陸大學評估過去參與國際競爭，已經取得長足進步，發現世界排名單位的公允度有問題，且未能真正反映大學及學科的整體辦學成果。學術自由是世界大學排名的精神內涵，中國大陸有思想意識形態限制，各大學心照不宣，低調退出。中國大陸大學的新走向，值得對世界大學排名的迷失作警愓，也可讓台灣參考。...

小孩當大學生養 貴族私校家長捨得砸重金 關鍵在人脈

望子成龍望女成鳳，不少家長砸大錢讓孩子讀貴族私幼，有學校另設國高中部，一條龍連貫教育，標榜英語特色課程，未來無縫接軌留學歐美，這些學生從小境內留學，在台灣就喝洋墨水，一學期學費動輒二、三十萬元，財力雄厚只是基本條件，有些學校還要面試，過五關斬六將，養小孩比讀大學還貴，他們看重的還有同儕家庭環境多相近，幫孩子超前部署人脈。...

永安公托未完工名額爆滿 高市社會局明年再爭取經費

高雄市永安區社區公共托育家園預計最快下月就能收托，僅有12名收托名額，但目前申請名額已達30名，非常搶手，高雄市社會局兒...

宜蘭總統教育獎得主逆境展翅 林姿妙鼓勵朝向夢想前進

宜蘭今年有3位努力奮發向上的孩子獲「總統教育獎」，分別是就讀蘇澳水產職校的莊千旻、壯圍國中陳潔安及蘇澳國中鄭伶巧，她們來...

他質疑現代社會難靠讀書翻身 網友點出這些「升級捷徑」

在過去社會裡，讀書是翻身的好方法，但現在卻不一定了。一名網友在網路上發文，質疑現在靠讀書也不一定能夠翻身，甚至薪水也不會特別亮眼，因此發文詢問網友針對靠讀書翻身的想法，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。