函文各校組醫護志工服務確診者 新北基層教師反彈

新北市教育局昨日發函到各校，要求學校請具醫護背景家長或相關人士，組成醫護志工團隊，供確診、快篩陽性或居隔師生醫療諮詢及關懷，讓基層教師反彈。衛生局長陳潤秋表示，該公文轉教育部函文，因應指揮中心修訂的指引，且新北在4月25日已成立新北校園防疫專案辦公室，提供學校支持跟協助。

新北市教育工會理事長李曼麗批評，學校不是醫療單位，教育局把學校當成醫療團隊，要求教師做與教育不相干的事，實在強人所難，且疫情期間，老師光聯繫家長就忙到人仰馬翻，除回覆聯繫確診、居隔的學生家長外，還要聯繫請防疫假的家長，經常聯繫到晚上12點多，就怕學生臨時有狀況。

若是確診學生附近的人，回校要快篩傳给導師看；有時候有些家庭不知道確診該怎麼辦，1922又打不進去，老師就幫家長安排PCR、約防疫專車去家裡帶學生，每天事情多如麻，晚睡早起、超時工作。還有導師也必須收家長同意書、造冊，帶學生打流感、莫德納、BNT。

李曼麗指出，現在上層突然發給國中小學生一盒快篩試劑，要導師克服萬難發給學生，但沒來的學生，要導師想辦法，叫老師做不可能的任務。另外，學校也要做疫調、匡列造冊、快篩領取、發放、居隔通知單印製、居家隔離關懷，現在連確診、快篩陽性的患者都要老師服務「太離譜了」。

陳潤秋表示，該公文是教育局轉教育部的函，是因應指揮中心修訂的指引，在6月1日發函給縣市政府的教育局，是希望能結合學校家長會、志工及教師組成志工隊，服務快篩陽及居隔的師生。另外，新北教育局在4月25日成立新北校園防疫專案辦公室，提供學校相關支持跟協助，