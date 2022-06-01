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質疑學校作業疑點重重 台首大自救會不排除向教育部陳情

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
質疑學校作業疑點重重，台首大自救會不排除北上教育部陳情。記者謝進盛／攝影
質疑學校作業疑點重重，台首大自救會不排除北上教育部陳情。記者謝進盛／攝影

教育部今證實已將台灣首府大學台列為專案輔導學校，學生自救會下午抨擊校方相關作業疑點重重，除不排除北上教育部陳情，資產將遭董事會掏空，要求教育部速派人派員處理，勿讓台首大學生成流浪孤兒，上述質疑，校方對此都迄未回應。

學生自救會下午發布「台首大最後一哩路 私校教育改革的第一哩路 」新聞稿，文中質疑校方日來動作頻頻，除未對師生公開主動說明，還以教育部名義要求學生、老師參與「善後處理小組」的不記名票選，過程疑點重重且一點都不透明。校方也逕行撰寫安置計劃要求學生接受，不禁讓人心生疑慮，是不是又是另起黑箱作業。

文中更指出，從昨晚至今早，驚見大卡車出入校園，一箱又一箱文件，大型木雕、藝術品，連校長室的孔明雕像也被搬走了，師生形容像在逃難。

自救會學生說，上周學生自救會與校方參與座談會議，強調請校方恢復正常校務運作，並於2日上午10點進行第二次會議，校方也允諾所有校務將照常運作。

然校方遲遲無法公開111學年度第一學期行事曆。而今早致電註冊組，校方表示，行事曆議題會在7月6日才在校務會議上討論，之後才能送交教育部，直至8月1日才能公佈。校方更表示，此舉完全合乎行政程序。

自救會說，目前校務停擺，學生憂心等不及教育部南下處理，資產將遭董事會掏空。校方在惡意倒閉下，學生就學權將遭受台灣教育史上最嚴厲寒冬，懇請教育部盡速派員處理，讓全校師生工作權與受教權，得到完全保障。

教育部 自救會 掏空

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