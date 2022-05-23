快訊

女兒高燒嘔吐父脫序飆罵 護理師淚崩：為何受如此對待

恐怖猴痘擴散15國！症狀、傳染途徑、怎麼治療？ 6個QA一次看

台中網美抓餐廳觀賞魚喊：要擲筊 「高高捧起丟回水缸」嘻笑片曝光網怒了

台首大今發最新公開信 學生自救會：懇請教育部幫忙！

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台首大校長今拋「原地就讀 他校畢業」訴求，學生自救會中午回應，希望教育部實質介入。記者謝進盛／攝影
台首大校長今拋「原地就讀 他校畢業」訴求，學生自救會中午回應，希望教育部實質介入。記者謝進盛／攝影

台灣首府大學本月17日傳出全面停辦外界震驚，，校長張淑中今上午發表最新公開信給師生，表示將為學生爭取「原校上課、他校畢業」，學生自救會中午表示，尚未看見校方提出停辦計畫書佐證前，ㄧ切都是空口說白話，希望教育部實質介入。

學生自救會也發表四大訴求，內容如下：

1.「原地就讀 他校畢業」目前尚未看見校方提出停辦計畫書佐證，ㄧ切都是空口說白話！

2.不要玩文字遊戲，給出明確的白紙黑字，校長聲明中「盡量」、「極力爭取」等文字都給同學充滿困惑與未知。

3.依照「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」學校召開重大校務會議並無明確日程且未於召開前一個月公告周知，這在行程處理上是非常嚴重的疏失。

4.我們懇請教育部幫助台灣首府大學的師生，我們希望的是教育部實質的介入而不是校長沒有誠信的說法！

教育部 自救會 台灣首府大學

延伸閱讀

台灣首府大學停辦紛擾 校長爭取「原校上課、他校畢業」

近萬人報考教師資格考 確診未解隔、快篩陽不能考

管中閔閃辭文化大學董事 教育部：需依法進行補選

國中會考6月10日放榜 確診、快篩陽性今累計「3413人」待6月4、5日補考

相關新聞

台灣首府大學停辦紛擾 校長爭取「原校上課、他校畢業」

創立22年的台灣首府大學本月17日傳出全面停辦震驚外界，也引起校內教職員及學生反彈，更有人堅持「原校畢業」，校長張淑中打...

獲多益金色證書 醫學生不藏私英語學習秘訣

不少國中生對於英語學習興趣缺缺，找不到目標，缺乏學習動力。但台北醫學系一年級的吳柏毅在國中時，當身旁同學還在為英文能力打底，他已經有能力閱讀英文文章、聽英文經典歌曲。本次分享他英語學習的技巧與動力來源。

她靠字母順序分類法 英文從及格邊緣到考出多益930分

許多人在國中學習英文時有能輕鬆考出成績，但升上高中後，卻因難度大增而碰壁。

北市今啟動遠距教學 學校推估復課後仍有防疫假潮

北市各級學校自5月23日至27日採取遠距教學，根據教育局統計，公私立中等學校92.19%實施全校遠距教學、公私立國小98...

台首大今發最新公開信 學生自救會：懇請教育部幫忙！

台灣首府大學本月17日傳出全面停辦外界震驚，，校長張淑中今上午發表最新公開信給師生，表示將為學生爭取「原校上課、他校畢業...

近萬人報考教師資格考 確診未解隔、快篩陽不能考

今年高中以下學校教師資格考試將於6月4日進行，疫情影響，教育部開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。