台首大今發最新公開信 學生自救會：懇請教育部幫忙！

台灣首府大學本月17日傳出全面停辦外界震驚，，校長張淑中今上午發表最新公開信給師生，表示將為學生爭取「原校上課、他校畢業」，學生自救會中午表示，尚未看見校方提出停辦計畫書佐證前，ㄧ切都是空口說白話，希望教育部實質介入。

學生自救會也發表四大訴求，內容如下：

1.「原地就讀 他校畢業」目前尚未看見校方提出停辦計畫書佐證，ㄧ切都是空口說白話！

2.不要玩文字遊戲，給出明確的白紙黑字，校長聲明中「盡量」、「極力爭取」等文字都給同學充滿困惑與未知。

3.依照「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」學校召開重大校務會議並無明確日程且未於召開前一個月公告周知，這在行程處理上是非常嚴重的疏失。

4.我們懇請教育部幫助台灣首府大學的師生，我們希望的是教育部實質的介入而不是校長沒有誠信的說法！