提升環境教育 新北創客將廢棄物變展覽品

為提升守護陸域及海洋觀念，新北市教育局今舉辦創客系列活動，以永續、多元、數位新北創客展為主題，即日起至6月2日於新北市府大廳實體展出，今並辦理虛實整合開幕儀式，由新北高中二年級學生擔任小主播揭幕介紹創客季活動，展示主題展特色作品。

新北市長侯友宜表示，為打造新北自造城，從2014年就率先推動創客教育，並成立11所自造教育及科技中心，累計超過50所創客社群及82所創客社團學校，辦理師生營隊達8千場次，青年局自造者空間暨工具圖書館開放進駐團隊使用約達6千人次。新北市透過創客教育發掘學生對創客興趣，更支持青年團隊創業，持續推動從創客到產業實踐的理念。

此次創客季結合聯合國永續環境，主題展3特色為永續、多元及數位。在永續特色秉持永續城鄉、保育海洋及保育陸域生態3理念規劃打造展場，使用校園在地特色廢棄物以減碳設計具創客特色作品，例如瑞芳國小使用鄰近海邊的塑膠廢棄物做出代表在地文化特色的塑食大餐作品。

在多元特色上，現場作品也符應多元夥伴關係，首邀國際ASF藝術平台發起人瑞士藝術家Roy Hofer、及日本藝術家坂下彰與學校進行跨國連線創作。例如武林國小結合回收寶特瓶做成的水循環裝置、使用回收餐盒製作的種樹及鶯歌國中應用回收媒材工具製作的陶藝作品桌遊。

數位特色部分符應優質教育，因應疫情推出線上創客營。在5至7月有「小漾Maker號偏鄉巡迴」，將故宮文物及創客教學推廣到15所偏鄉學校，讓學生在線上體驗動手做創客。6月還有46梯次的「家庭創客日」，共550組親子名額，7月則辦理暑期9梯次的「SDGs科技教育永續經營培育營」，鼓勵學生勇於將想法透過動手加以實踐。

教育局表示，後續將此次實體展轉化成360度虛擬實境，在6月1日於線上展出，同步提供線上學習單，讓民眾隨時隨地欣賞作品並動手體驗。