教育部成立輔導小組助34所私中轉型 失敗案例先曝光

為協助私校退場及轉型，教育部成立私立高中職轉型輔導小組，目前已提供全國34所學校、學校財團法人諮詢服務，也包含部分已停辦的學校，其中一所便是日前才遭教育部宣告轉型失敗、被解散董事會的花蓮國光商工。

教育部105年度組成私立高級中等學校轉型輔導小組，近五年已提供34所學校諮詢服務，各學校、法人得審酌其資源及後續發展規畫，評估是否採納建議來進行轉型；轉型策略可能包括自行申請減少、調整招生科班，或申請停招、申請合併兩學校財團法人等。

實際上，過去該輔導小組曾介入輔導停辦近10年的花蓮國光商工，教育部也證實，曾邀請國光商工參與輔導會議，並提供諮詢意見。

不過，該校原本打算轉型成文化基金會，最後卻遭教育部以無法持續發揮社會貢獻價值為由駁回，由於已達轉型三年大限，教育部日前啟動解散董事會程序，轉型形同失敗收場。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，教育部委託的輔導私校轉型團隊，成員都是相關領域學者專家，可以提供各項專業意見，但由於是被動諮詢性質，退場私校仍必須時時主動請益，及時提出具體可行的轉型計畫，才有可能通過政府審查，成功轉型。

私校退場條例日前三讀通過，目前仍待總統對外公布，屆時將更制度化的讓私校退場。實踐大學前校長陳振貴表示，輔導團隊若要讓學校不被列入專輔學校，必須維持教學品質查核，以及財務查核指標；若要輔導學校停招、停辦轉型，一旦學校成為專輔學校，就只剩下兩年時間可以思考下一步，必須把握時間。

教育部表示，相關學校、法人轉型的成效影響因素複雜，包括各校歷史文化、既有資源、所在地區環境、董事會辦學理念等，有待長期觀察與評估。

另外，由於教育部的輔導小組僅服務教育部轄管學校，部分直轄市的私立學校則不在輔導範疇中。教育部表示，各地方政府得參考教育部規畫，建置符合其主管學校實務需求輔導機制。

而聚焦新北市，位處三重區、創校近一甲子的清傳高商111學年停招，新北市教育局提及與教育部均委託相同團隊進行輔導轉型計畫，清傳高商已於2021年納入轉型輔導計畫，該校經輔導後，主動申請111學年度停招，市府已於今年3月25日核准，未來持續透過轉型輔導計畫，協助該校後續規畫。

新北市教育局指出，會輔導清傳高商讓學生能順利畢業，教師能優退或得到應有權益。學校後續狀況將由董事會及學校共同研議，並定期與轉型輔導專家學者討論，作為後續學校是否轉型或停辦參考。