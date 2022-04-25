快訊

iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物

北市12萬生遠距上課 酷課雲竟機了！教育局要罰廠商

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市鼓勵國中及高中於本周一至五將實施線上遠距教學。記者葉信菉／攝影
台北市鼓勵國中及高中於本周一至五將實施線上遠距教學。記者葉信菉／攝影

北市本周鼓勵國高中演練線上教學，教育局統計約有4千餘班辦理線上教學演練，約占總班級數9成，演練學生數約12萬餘人，但師生發現酷課OnO線上教室出現當機的情形，教育局表示，因廠商未依教育局指示提前調增系統資源，目前正在設定將資源調高，並將對此事件向廠商開罰。

疫情持續升溫，台北市今有9成班級辦理線上教學演練，但接近中午時間網站當機變慢，重新整理竟還顯示「伺服器端出錯」、「請稍後再試」等警告畫面，有老師無奈表示，線上教學真的要有多個備案，目前還好google meet和classroom還能使用。

教育局表示，因廠商未依教育局指示提前調增系統資源，以致中午的時候使用人數降低，系統自動限縮資源，目前正在設定將資源調高，教師仍可使用google meet、webex等軟體線上直播，學生上課不受影響，教育局將對此事件向廠商開罰。

教育局表示，因廠商未依教育局指示提前調增系統資源，以致中午的時候使用人數降低，系統自動限縮資源，目前正在設定將資源調高，並將對此事件向廠商開罰。圖／摘自官網
教育局表示，因廠商未依教育局指示提前調增系統資源，以致中午的時候使用人數降低，系統自動限縮資源，目前正在設定將資源調高，並將對此事件向廠商開罰。圖／摘自官網

教育局 北市 直播

延伸閱讀

北市將試辦疫苗通行證 中學生跨班、校活動要查

柯文哲校園停課標準戰略戰術矛盾 議員批：家長心很累

北市12萬中學生線上教學 家長：小學生沒打疫苗卻到校

快篩缺貨、價格哄抬 黃珊珊：北市自行購買50萬劑

相關新聞

班班有冷氣正式啟用 蘇貞昌：幾十年做不到一年多做到

班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌今南下到屏東市鶴聲國小，舉行全台22縣市國中小冷氣啟用典禮，蘇貞昌致詞說，現在4月，屏...

全台班班有冷氣25日啟動 蘇貞昌願孩童上課真舒適

行政院推動「班班有冷氣政策」，為全台國中小約3500多所學校，裝設18萬4000多部冷氣，今天蘇貞昌到屏東鶴聲國小並與全...

宜蘭提早完成「班班有冷氣」 林姿妙今宣布5月啟用

宜蘭縣執行「班班有冷氣」政策比其他縣市提早完成相關設施，縣政府今天宣布5月可啟用，讓師生可以擁有一個安全且舒適的教學上課...

愈留愈晚 學童10點還在安親班

現代人生活壓力大，雙薪家庭已逾六成，隨著父母工時愈來愈長，安親班服務也五花八門，已像是「課後照顧一條龍」，陪寫學校作業、...

安親班「親職外包」一條龍還要幫洗澡 小學生也過勞

現代雙薪家庭已逾6成，隨著父母工時長，安親班服務已像是「課後照顧一條龍」，陪寫學校作業、接送才藝課程、包辦晚餐只是基本，...

評量考卷轟炸 壓榨孩子學習

安親班成為台灣家長的親職強大後援隊，不過，也有家長提醒，對安親班愈來愈依賴，小心形成壓榨學習的惡性循環，過勞學習不利孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。