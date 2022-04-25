北市12萬生遠距上課 酷課雲竟機了！教育局要罰廠商
台北市本周鼓勵國高中演練線上教學，教育局統計約有4千餘班辦理線上教學演練，約占總班級數9成，演練學生數約12萬餘人，但師生發現酷課OnO線上教室出現當機的情形，教育局表示，因廠商未依教育局指示提前調增系統資源，目前正在設定將資源調高，並將對此事件向廠商開罰。
疫情持續升溫，台北市今有9成班級辦理線上教學演練，但接近中午時間網站當機變慢，重新整理竟還顯示「伺服器端出錯」、「請稍後再試」等警告畫面，有老師無奈表示，線上教學真的要有多個備案，目前還好google meet和classroom還能使用。
教育局表示，因廠商未依教育局指示提前調增系統資源，以致中午的時候使用人數降低，系統自動限縮資源，目前正在設定將資源調高，教師仍可使用google meet、webex等軟體線上直播，學生上課不受影響，教育局將對此事件向廠商開罰。
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