快訊

影／顏清標連任鎮瀾宮董事長 宣布不再參與選舉和政黨

快篩這裡有！全聯北部391家門市開賣「1人份快篩試劑」

因應校園疫情升溫 高市啟動「快易通」送線上學習資源

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
因應疫情升溫，師生對線上學線做好準備。圖／高雄市教育局提供
因應疫情升溫，師生對線上學線做好準備。圖／高雄市教育局提供

因應疫情逐漸升溫，校園停課情形每日變動。高雄市教育局盤點備妥完善線上學習資源，提供多元、彈性豐富的學習管道，不因疫情影響學生的學習權益；同時啟動「創新教學快易通」服務，立即配送線上學習資源到有需要的學校和學生手中。

高雄市教育局今年也建置66校、130間線上線下直錄播教室，提供教師數位聯絡簿服務、線上線下教學服務，打造學校遠距教學環境。

教育局長謝文斌表示，弱勢學生居家學習所需載具若設備不足，均可向所就讀學校申請借用；學校設備數量不足，可再向教育局申請借用，包括上網所需要網卡、網路分享器等，教育局會透過「創新教學快易通」專案，立即配送學習載具跟網卡到學校。

教育局備妥弱勢學生居家學習所需載具與上網設備，也彙集高雄市及各單位的數位學習資源，提供教師數位教學、學生上線學習使用。

謝文斌説，高雄市線上學習資源豐富，有直播教學的「達學堂」、遊戲式學習網站「E-game U世代島嶼學習樂園」；從幼兒遊園到高中教育階段都有的閱讀網站，包括：幼兒幼愛閱、國小喜悅網、國中愛閱網、高中知識海；以及「創新教學快易通」網站，提供了1至9年級，國英數社自5科的學習資源，包含電子書教材、題庫與教師線上派卷功能。

另外教育部也建置「因才網」、「酷英（Cool English）」，民間提供的學習資源如「均一」、「PaGamO」、「學習吧」等多元平台。高雄市教育局都已經整合在局網的「防疫專區」內，方便親師生查詢使用。

因應疫情升溫，師生對線上學線做好準備。圖／高雄市教育局提供
因應疫情升溫，師生對線上學線做好準備。圖／高雄市教育局提供
高雄偏鄉學校從快易通服務拿到上網資源，指導學生們如何使用線上學習工具。圖／高雄市教育局提供
高雄偏鄉學校從快易通服務拿到上網資源，指導學生們如何使用線上學習工具。圖／高雄市教育局提供

教育局 高雄市 快易通

延伸閱讀

雙北停課不同調家長暴怒 教育局：授權學校決定

人口不減還持續成長 新北這3區額滿學校最多

高市補習班被報染4人 發信媒體保留法律追訴權

高市警修訂廉政登錄獎勵 員警違法追究主管連帶責任

相關新聞

準公托淪低薪高風險產業 議員：有被政府友善對待？

政府推動準公共化托育政策，台中市議員陳文政指出，近年政府要求限制收費天花板，又未如公托補助改善軟硬體等措施，人才不久留。...

校園會客室／黃怡貞奔波十校 當新二代的媽媽

在桃園有許多新二代落地生根，這群孩子雖有著台灣戶籍，卻不一定會中文，聽說讀寫成了棘手問題，泰語老師黃怡貞每天花數小時通勤...

教甄規定地方中央不同調 遭居家隔離無補救惹怒教師

正式教師職缺一席難求，每年四月多所高中自辦教師甄試，但近日有代理教師反應，不少高中教甄簡章敘明，若應考人居家隔離、居家檢...

因應校園疫情升溫 高市啟動「快易通」送線上學習資源

因應疫情逐漸升溫，校園停課情形每日變動。高雄市教育局盤點備妥完善線上學習資源，提供多元、彈性豐富的學習管道，不因疫情影響...

打造性別友善校園 教育部推出性平特色課程

「性別平等教育」是新課綱19項融入議題之一，學校依辦學特色及優勢，發展學校本位性平教育課程，落實性平教育。教育部也試辦性...

數位學習結合有溫度的真人指導 提升孩子學習力

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。