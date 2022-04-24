因應校園疫情升溫 高市啟動「快易通」送線上學習資源

因應疫情逐漸升溫，校園停課情形每日變動。高雄市教育局盤點備妥完善線上學習資源，提供多元、彈性豐富的學習管道，不因疫情影響學生的學習權益；同時啟動「創新教學快易通」服務，立即配送線上學習資源到有需要的學校和學生手中。

高雄市教育局今年也建置66校、130間線上線下直錄播教室，提供教師數位聯絡簿服務、線上線下教學服務，打造學校遠距教學環境。

教育局長謝文斌表示，弱勢學生居家學習所需載具若設備不足，均可向所就讀學校申請借用；學校設備數量不足，可再向教育局申請借用，包括上網所需要網卡、網路分享器等，教育局會透過「創新教學快易通」專案，立即配送學習載具跟網卡到學校。

教育局備妥弱勢學生居家學習所需載具與上網設備，也彙集高雄市及各單位的數位學習資源，提供教師數位教學、學生上線學習使用。

謝文斌説，高雄市線上學習資源豐富，有直播教學的「達學堂」、遊戲式學習網站「E-game U世代島嶼學習樂園」；從幼兒遊園到高中教育階段都有的閱讀網站，包括：幼兒幼愛閱、國小喜悅網、國中愛閱網、高中知識海；以及「創新教學快易通」網站，提供了1至9年級，國英數社自5科的學習資源，包含電子書教材、題庫與教師線上派卷功能。