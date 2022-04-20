台大單日新增11名確診者 校園疫調、消毒執行中

本土疫情延燒，國立台灣大學日前陸續傳出男生宿舍、法學院等學生確診，台大統計至昨天下午5時，單日共新增11人染疫。

國內新冠肺炎持續延燒，今再傳出本土確診個案上看超過2000例。多所國內校院也傳出確診，據教育部昨日最新統計，確診學生數相較前天新增242例，總人數來到3257例。

台大日前也傳出多起確診個案，但台大並未對外公布，僅對校內防疫群組公布確診者足跡、清消場域等。但台大自昨日起已於校園傳染病管制網公布確診者數目，昨日再新增11人染疫，未來每個工作日都會滾動更新數據。

但台大仍表示，有關於本校教職員工及學生若有確診情形，學校不會特別公佈個別確診案例，一切以指揮中心發佈訊息為主。學校皆依相關防疫規定配合進行疫調，並針對受影響場域進行清消工作。