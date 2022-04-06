班班有冷氣會跳電？潘文忠：已撥5億給北市改善電力

針對行政院推出班班有冷氣政策，台北市長柯文哲批評「班班會跳電」，教育部長潘文忠今天上午對此回應，教育部前後投入了250億元改善，其中有5億就是給台北市。

柯文哲日前針對行政院「班班有冷氣」政策提出批評「不是說班班會停電，更可怕的是班班會跳電」，冷氣買了但電路沒有改變，開機的下場就是全校跳電。