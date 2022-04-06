聽新聞
test
0:00 / 0:00
班班有冷氣會跳電？潘文忠：已撥5億給北市改善電力
針對行政院推出班班有冷氣政策，台北市長柯文哲批評「班班會跳電」，教育部長潘文忠今天上午對此回應，教育部前後投入了250億元改善，其中有5億就是給台北市。
柯文哲日前針對行政院「班班有冷氣」政策提出批評「不是說班班會停電，更可怕的是班班會跳電」，冷氣買了但電路沒有改變，開機的下場就是全校跳電。
潘文忠今天在立法院對此表示，行政院在設置班班有冷氣前，已跨部會整合，同時也盤整了所有中小學電力系統，投入大約250億元在基礎設施，其中有5億元是補助給台北市。柯市長可能誤解了班班有冷氣政策推行方式，這樣的說法對第一線投入工作的同仁並不公平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言