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班班有冷氣會跳電？潘文忠：已撥5億給北市改善電力

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
教育部長潘文忠（右）上午表示，行政院設置班班有冷氣投入大約250億元在基礎設施，其中有5億元是補助給台北市。記者杜建重／攝影
教育部長潘文忠（右）上午表示，行政院設置班班有冷氣投入大約250億元在基礎設施，其中有5億元是補助給台北市。記者杜建重／攝影

針對行政院推出班班有冷氣政策，台北市長柯文哲批評「班班會跳電」，教育部長潘文忠今天上午對此回應，教育部前後投入了250億元改善，其中有5億就是給台北市。

柯文哲日前針對行政院「班班有冷氣」政策提出批評「不是說班班會停電，更可怕的是班班會跳電」，冷氣買了但電路沒有改變，開機的下場就是全校跳電。

潘文忠今天在立法院對此表示，行政院在設置班班有冷氣前，已跨部會整合，同時也盤整了所有中小學電力系統，投入大約250億元在基礎設施，其中有5億元是補助給台北市。柯市長可能誤解了班班有冷氣政策推行方式，這樣的說法對第一線投入工作的同仁並不公平。

針對柯文哲批評「班班會跳電」，教育部長潘文忠（圖）上午對此回應，「柯市長的說法對第一線投入工作的同仁並不公平」。記者杜建重／攝影
針對柯文哲批評「班班會跳電」，教育部長潘文忠（圖）上午對此回應，「柯市長的說法對第一線投入工作的同仁並不公平」。記者杜建重／攝影

班班有冷氣 行政院 北市

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