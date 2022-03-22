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古文該不該廢除惹議 網友兩極看法掀論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
近日古文該不該廢除議題掀熱議，有網友認為「古文沒有用」，但也有人認為這是「文化底蘊」。本報資料照片
近日古文該不該廢除議題掀熱議，有網友認為「古文沒有用」，但也有人認為這是「文化底蘊」。本報資料照片

民進黨立委鄭運鵬昨（21）日呼籲「國考廢考國文」，並且引述前考試委員林玉体、李慶雄等人在2008年的提案「年輕人不應該把青春浪費在古文上」，此議題也在網路上引發熱烈討論，有人贊成「古文真的沒用」，但也有人反駁「古文能學習欣賞詩詞的優美與作者意境的抒發，是文化的底蘊」。

一名網友在PTT指出，每次只要新聞報導「政府打算廢古文」，就會有一群人罵年輕人乾脆不要讀書，但原PO認為「自從出社會以後，覺得唯一沒有用到的知識就是古文」，因此他認為「最沒用的東西就是古文」。

有人認同原PO的觀點，認為「一堆人學了古文，還不是表達能力超差」、「古文看這麼多，實在是浪費」、「古文這種是就排入高中選修就好，想要唸文學院的就當必修」、「國文古文比例可以降到1%吧」、「白話文學好之前真的不用硬學古文」、「古文真的除了自嗨之外沒什麼用」、「古文少一點就算了，但是應該要補充更多現代的好文章」。

不過，也有人反駁「我覺得學數學、英文、物理、化學那些，工作完全用不到啊」、「古文是用來學習有效率的使用文字，現在一堆鬼話連篇，內容都不知所云」、「古人化繁為簡才發明古文，你現在倒退回去，化簡為繁來詮釋意思，不是很可笑嗎？」、「古文比較精簡，公務上蠻好用的吧」、「古文很美啊」、「古文能學習欣賞詩詞的優美與作者意境的抒發，可說是文化的底蘊」。

民進黨 鄭運鵬

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