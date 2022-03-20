第15屆聯合全國作文大賽 引導下一代思索對話的過程

第15屆聯合全國作文大賽今在新北市府舉行頒獎典禮，今年海外賽區首度跨足新加坡，大陸賽區也有60萬人參賽。聯合報社長游美月表示，今年主題「舞文倡議 永續實踐」，過程中不再只是寫文章，也需要加入理性的辯證與關懷，加上聯合報作為71年的媒體，監督與關懷需要更多對事務的洞察，而作文大賽就是引導年輕一代思索對話的過程，聯合全國作文大賽將會持續辦下去。

游美月指出，今年的主題是「舞文倡議 永續實踐」，這幾個都是關鍵詞，且不只是寫抒情文，像是國小就用看圖說故事，論述戰爭與和平，人類與大自然的衝突，過程不再只是寫文章而已，也需要加入理性的辯證與關懷。而聯合報作為71年的媒體，自然也要去監督與關懷，需要理性的辯證、對更多實際事務的洞察，盼透過作文大賽，引導年輕一代，從新思索自己身邊，不管是親友或是跟社會的對話，讓他們不會成為人云亦云，迷失的一代。

「作文大賽是一個心靈對話的過程」游美月指出，作文引導不僅能思考，也能對社會、環境發揮影響力，因此作文比賽將會持續辦下去。此外，針對今年拓展海外賽區，游認為，這是一個華文倡導，讓文化傳承與扎根的方式，甚至教育部次長蔡清華還建議，下一屆可以往馬來西亞來合作。

今年作文大賽由台師大文學院副院長須文蔚擔任決賽總評，與聯合文學總編輯周昭翡、作家馬翊航共同評選。須文蔚表示，作文大賽命題環繞在環境保護、地方創生與政策倡議等層面，寫作上既要能觀察現實，理性分析，又要以故事、演講或書信等文體，提出呼籲，考驗參賽者的理智、感性與文筆。

今年首獎得主的共通點都是「愛寫、多閱讀」，國七組楊善穎要求自己，每天寫80字日記，每月至少寫一篇長文；國八組陳宥瑋則認為遇到有感觸的事物就寫下來，不但寫出成就感，還對寫作開了竅；國九組廖俊齊則分享遇到瓶頸時，會從閱讀找出新思路；高中職組邱暐庭則擅長將感受到的文字溫度，轉化為自己的寫作題材。

第15屆聯合全國作文大賽由教育部國教署指導，聯合報系聯合報系文化基金會主辦，並獲得各縣市政府指導與共同主辦，典禮出席包括教育部次長蔡清華、新北副市長謝政達、新北教育局長張明文、北市教育局長曾燦金、金門教育處長黃雅芬等人，樂學網、林教授教育集團多年贊助聯合盃，亦到場肯定學生表現。