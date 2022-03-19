2到3歲差1歲差很大 民團籲教部獎補助設幼幼班

兩歲跟3歲不過只差1歲，差別有多大？幼兒園老師表示，兩歲孩子不少都還在包尿布、也不太會說話，3歲則比較能溝通、可自行上廁所，在照顧上是很大的差別。民團認為幼托整合兩歲幼兒納入教育部幼兒園體系已經10年，直到現在仍出現兩歲專班很大的缺口，一定要設法補齊。

私立幼兒園園長鄭好嬋表示，幼幼班孩子有的還沒有吃飯的自理能力，甚至不少還包尿布、用奶瓶喝奶，老師需要費更多心力。小班之後，比較能溝通，通常自理能力也比較強一點。

新北市一位公幼黃老師說，兩歲跟3歲雖然只差1歲，但是差異很大，兩歲很多話都還說不太好，活動力也還在發展，老師比較偏教保性質，老師也要給家長較多個別訊息，例如：今天是否有排便、飯吃多少等等。到了小班後，孩子則大多有自理能力，也比較能溝通。另外，也有老師提到，兩到3歲的孩子抵抗力比3歲後差，整體比較容易生病，照顧上比較困難。

兒福聯盟發言人李宏文表示，幼托整合已上路10年，2到3歲早就歸教育部管轄，但直至目前仍出現供需不足的缺口。他主張國教應向下延伸至5歲，現有師資空間可整合2至4歲，另外，教育部除了鼓勵公幼帶頭增設兩歲專班之外，亦可提供政策誘因，鼓勵辦學良好的私幼開辦兩歲專班，除給予獎補助外，也可安排專家入園輔導。

幼教聯合總會北區副秘書長葉若蕎表示，依照目前規定，兩歲專班的孩子即使滿3歲，仍要受限於學期制，到了8月才能升小班，如果可以讓孩子1滿3歲就升班，可以讓現在「塞車」的狀況延緩一點。幼委會主委楊逸飛表示，政府應該重新盤整幼兒園新設空間。

教育部指出，兩歲幼兒入園率已由105學年度的14.7%加倍成長至31%，並持續成長中。將全力協助願意加速加量增設兩歲專班的縣市政府，補助設施設備改善及增置教保員等相關經費。此外，地方政府考核項目增列鼓勵增設兩歲專班設置情形，給予額外加分。