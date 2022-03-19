聽新聞
test
0:00 / 0:00

2到3歲差1歲差很大 民團籲教部獎補助設幼幼班

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
兒盟呼籲，教育部除鼓勵公幼帶頭增設兩歲專班，亦可提供政策誘因，鼓勵辦學良好的私幼開辦兩歲專班。圖為公幼的幼幼班活動畫面。圖／本報資料照片
兒盟呼籲，教育部除鼓勵公幼帶頭增設兩歲專班，亦可提供政策誘因，鼓勵辦學良好的私幼開辦兩歲專班。圖為公幼的幼幼班活動畫面。圖／本報資料照片

兩歲跟3歲不過只差1歲，差別有多大？幼兒園老師表示，兩歲孩子不少都還在包尿布、也不太會說話，3歲則比較能溝通、可自行上廁所，在照顧上是很大的差別。民團認為幼托整合兩歲幼兒納入教育部幼兒園體系已經10年，直到現在仍出現兩歲專班很大的缺口，一定要設法補齊。

私立幼兒園園長鄭好嬋表示，幼幼班孩子有的還沒有吃飯的自理能力，甚至不少還包尿布、用奶瓶喝奶，老師需要費更多心力。小班之後，比較能溝通，通常自理能力也比較強一點。

新北市一位公幼黃老師說，兩歲跟3歲雖然只差1歲，但是差異很大，兩歲很多話都還說不太好，活動力也還在發展，老師比較偏教保性質，老師也要給家長較多個別訊息，例如：今天是否有排便、飯吃多少等等。到了小班後，孩子則大多有自理能力，也比較能溝通。另外，也有老師提到，兩到3歲的孩子抵抗力比3歲後差，整體比較容易生病，照顧上比較困難。

兒福聯盟發言人李宏文表示，幼托整合已上路10年，2到3歲早就歸教育部管轄，但直至目前仍出現供需不足的缺口。他主張國教應向下延伸至5歲，現有師資空間可整合2至4歲，另外，教育部除了鼓勵公幼帶頭增設兩歲專班之外，亦可提供政策誘因，鼓勵辦學良好的私幼開辦兩歲專班，除給予獎補助外，也可安排專家入園輔導。

幼教聯合總會北區副秘書長葉若蕎表示，依照目前規定，兩歲專班的孩子即使滿3歲，仍要受限於學期制，到了8月才能升小班，如果可以讓孩子1滿3歲就升班，可以讓現在「塞車」的狀況延緩一點。幼委會主委楊逸飛表示，政府應該重新盤整幼兒園新設空間。

教育部指出，兩歲幼兒入園率已由105學年度的14.7%加倍成長至31%，並持續成長中。將全力協助願意加速加量增設兩歲專班的縣市政府，補助設施設備改善及增置教保員等相關經費。此外，地方政府考核項目增列鼓勵增設兩歲專班設置情形，給予額外加分。

▌延伸推薦：

幼幼班數量少…兩歲童難找園所就讀 被迫在托嬰中心「延畢」

幼兒園 教育部 公幼

延伸閱讀

兩歲童想進幼幼班好難 只好在托嬰中心「延畢」

長榮大學命案補破網 教育部建巡查點、10月推校安指引

政院版精神衛生法修正草案挨轟誠意不足 民團提四訴求

北科大3主管最重記大過 教部搞丟萬筆學檔懲處受質疑

相關新聞

幼幼班數量少…兩歲童難找園所就讀 被迫在托嬰中心「延畢」

我國兩歲幼幼班不足，讓許多家長想送兩歲的小孩去上學，卻找不到園所可以就讀，小孩只好在托嬰中心跟保姆家持續「延畢」。教育部...

美籍師史安竹金門教書18載 笑談曾覺得靈車好美搶拍照

與金門結緣近二十年的外籍教師史安竹（Andrew Stewart）日昨離金返回美國，作為金門首批外師的他，相當喜歡金門，...

學習歷程檔案亂象生 教育局呼籲親力親為

大學招考新制上路，考生需於4月上傳高中最後學期「學習歷程檔案」，不少學生為求考上理想學校，花錢尋求外界協助，甚至北科大直...

2到3歲差1歲差很大 民團籲教部獎補助設幼幼班

兩歲跟3歲不過只差1歲，差別有多大？幼兒園老師表示，兩歲孩子不少都還在包尿布、也不太會說話，3歲則比較能溝通、可自行上廁...

9成8民眾每天看 文大調查：政府玩迷因哏好感度更高

中國文化大學廣告學系即日推出畢業展「解迷因MEMEsight」，並發布「品牌、政治咖玩迷因，你中了沒？」民調結果，根據調...

金門地區首場無人機術科考試登場 考生全ALL PASS

金門地區首場無人機術科考試，昨天在銘傳大學金門分部多旋翼無人機考場舉辦，應考人數為7人，其中有5名銘傳大學金門分部學生、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。