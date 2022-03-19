幼幼班數量少…兩歲童難找園所就讀 被迫在托嬰中心「延畢」

我國兩歲幼幼班不足，讓許多家長想送兩歲的小孩去上學，卻找不到園所可以就讀，小孩只好在托嬰中心跟保姆家持續「延畢」。教育部統計目前兩歲入園率三成一，對比3歲到6歲的入園率八、九成以上，相去仍有五成以上之遙。教團直指空間、人員難覓，兩歲專班禁混齡等限制，都讓目前提高兩歲幼幼班的目標窒礙難行。

兩歲幼幼班無論在公私立都嚴重短缺，中華幼教協會理事長蘇傳臣說，以公立來說，空間難覓，許多公幼都是國小改設，廁所在教室外面，但幼幼班的廁所需要在室內，因此空間規畫，比較不容易。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，現在公立幼兒園大多附設於國小、國中，但因小學空間規畫，原本就不是給幼兒園使用，且幼幼班廁所要單獨設立，許多學校意願不高。

對私立幼兒園來說，則是沒有設置誘因。蘇傳臣說，依據「幼兒園及其分班基本設施設備標準」規定，兩歲專班標準相對較高，3到5歲師生比是1:15、2到3歲是1:8，等於兩歲專班要請兩個老師。另外，兩歲專班不得混齡，彈性空間相對較小、師資加倍，但找不到師資等，都是教育部不敢面對的現實。

楊逸飛也提到，多數幼教系培訓過程，主要是針對3到5歲的學童，兩歲專班的教保內容是保育重於教育，與過去師培內涵有所差異，因此兩歲專班增設於公幼中，要讓現職老師轉到兩歲班，老師普遍意願都沒有很高，且兩歲孩子比3歲更難顧是原因之一。

家長黃小姐說，小孩出生後8個月送托嬰中心，滿兩歲後因為找不到幼兒園可以送，現在仍持續在原托嬰中心就讀，她身邊有朋友產後就自己帶小孩，小孩快滿兩歲時，到處找幼幼班卻都找不到，因為小孩已經偏大，找不到願意帶的保母，只好先請長輩幫忙，她也聽過有朋友因為找不到幼幼班，只好直接離職顧孩子。