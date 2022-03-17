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北科大3主管最重記大過 教部搞丟萬筆學檔懲處受質疑

聯合報 / 記者趙宥寧許維寧／台北即時報導
去年2萬5000筆學習歷程檔案遺失事件，讓全台81所高中校園人仰馬翻。本報資料照片
去年2萬5000筆學習歷程檔案遺失事件，讓全台81所高中校園人仰馬翻。本報資料照片

去年2萬5000筆學習歷程檔案遺失事件，讓全台81所高中校園人仰馬翻，國教署長彭富源、高中職組長張永傑雖自請處分，但事過多月，懲處情況外界一無所知。外傳彭富源遭記兩支小過，教育部至今仍不願證實懲處結果。對照教育部火速要求北科大交檢討報告和懲處，且校方祭出大過處分，也遭教團質疑比例原則有問題。

全教總日前指控北科大以每期約6000元價格販售「書面備審資料設計」等三項課程，恐涉及自售、自審影響招生倫理。北科大近日對進修部主任、推廣教育中心主任以及專案經理人三人祭出懲處，最重者遭記大過。

教育部證實，北科大已就進修部主任、推廣教育中心主任以及專案經理人等，依人事法規和行政程序處以「大過」等不同程度懲處；北科大則表示，校內已深切檢討相關審查與作業流程，以完善審查流程及表單，將嚴格落實課程專業審查機制，以減少人為錯誤發生。除懲處失職人員，推廣教育中心也已對全體同仁重新行教育訓練。

不過教育部去年委託暨南大學團隊研發學習歷程平台「公版模組」出包，導致2萬5000筆資料遺失，國教署長彭富源、高中職組長張永傑事後自請處分。據本報掌握，彭富源遭記兩支小過，教育部對此則不願證實。原使用公版模組的295所學校，已全數轉換使用新模組。

全中教秘書長許麗吉聽聞北科大行政人員遭記大過感到驚訝，她表示，大學端確實不需開課教授學習歷程檔案，但若能協助學生職涯探索，或針對單一專業精進提升，這並非壞事。她也提到，若將學習歷程檔案遺失事件與北科大將學習歷程以商品形式販售後的懲處，「如果兩造對起來，比例原則不一致」。

許麗吉也批評，新課綱上路三年問題不斷，包含首屆學測數學Ａ難度高、數乙遲遲不加考，以及分科測驗60級分如何轉換分數也尚未公告，甚至有近四千名考生因沒簽名遭扣一級分。她認為，若北科大辦營隊都要讓承辦人被記大過，新課綱這些「力有未逮」的政策疏失，也必須有人出面負責。

全教總理事長侯俊良表示，無論懲處如何，重點仍在於能否有效遏止事件再次發生。好比北科大事件讓教育部重新向各大專校院發函重申界線，未來也會讓各大學更重視這項問題。

北科大 教育部 國教署 學習歷程檔案

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