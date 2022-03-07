南台科大助教育部推A+計畫 甄選77名菁英學生赴日圓夢
台南科大受教育部委託推動「A+數位遊戲開發人才赴日本頂尖專業企業拋光計畫｣計畫」，甄選出77名「菁英學生」赴日圓夢。
校方表示，教育部全力支持、集合各大專校院優秀青年學子至國外短期蹲點試辦這項「A+計畫」，讓學生累積海外實務學習經驗，厚實未來發展的潛能。
校長盧燈茂指出，這項計畫延續學校著重共享資源的想法，將出國機會開放給全國所有的大專同學，經公開、公平的甄選機制，34場甄選研習工作坊，吸引46所大專院校、623人次報名，希望未來能有更多台灣學子能參與這項計畫，讓更多台灣的年輕人能在國際上發光發熱。
校方表示，為解決同學因疫情無法出國問題，先安排實習同學至台灣分公司實習，或與日本總公司遠距實習等方案，讓同學們能夠在出國前先熟識同事、熟悉工作和更了解實習內容。
日本合作企業全力配合校方協調指導人力，也有公司提供工讀金減輕實習經濟負擔，顯示日本合作公司重視培育遊戲產業台灣人才，認為台灣學生是公司發展重要人材。
計畫主持人張育銘表示，完成實習的學生不僅可以將在日本公司實習的經歷加入自己的履歷中，更能佐證自己的能力，此段實習經歷未來將會成為求職時吸引公司注意的重要指標。實習學到日本人對於工作認真與對細節的執著，與日本公司的工作倫理觀，提升同學的就業力。
南台副校長周德光指出，因疫情影響，有日籍專業講師無法入境，實習生也無法依照規畫時程出國，為克服困境發展成實體加線上遠距方法，結合台方實體工作坊現場與日方講師線上遠距指導的複合機制，提供更大彈性，讓日方更多講師可以因時、因事加入指導，提報發表等重要場合有更多資深講師參加，日方公司社長也會親赴各大學線上專題演講，讓學生與社長們能有更多面對面交流的機會。
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