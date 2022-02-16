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全國第3校！烏干達生淪學工 中州科大8月起「被停招」
彰化縣中州科技大學日前爆發烏干達外籍生淪血汗學工事件，據了解，近日私校諮詢會做出決議，以該校近幾年教學品質查核只通過1次，及爆發烏干達案等2起損害境外生學習品質的事件，將命令該校111學年（今年8月起）全面停招新生，預計近期正式發函告知該校。
回溯近年私立大學發展，南榮科技大學、和春技術學院也都曾因教學品質不佳等因素「被停招」，中州科大是全國第三校。另有些私校因生源不足，主動申請停招。
中州科技大學烏干達學生日前遭爆淪為過勞學工，在校方安排下超時工讀，且無法按照最初約定接受英語授課，以致聽不懂課程內容。彰化地檢署依涉嫌違反人口販運防制法等規定，聲押相關人士。教育部也發函該校，要求確實查處校內相關行為人員。
教育部解釋，中州科技大學招收烏干達籍學生，在招生、教學、生活輔導及校園管理方面，明顯有重大缺失，且違反大學法及外國學生來台就學辦法等規定。
據了解，教育部私校諮詢會近日開會討論此案，進一步以該校近幾年教學品質查核只通過1次、且傳出2起損害境外生學習品質事件為由，決議命令該校111學年起全面停招。
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