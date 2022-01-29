歷史跟酒本身一樣久！周朝滅商就開始勸人「戒酒」 還刻字在國寶上

酒的發明，最早可追溯到七千多年前的神農氏，或夏禹時的儀狄造酒。起初，酒僅僅在祭祀、饗神等特殊場合中使用，到了殷商時，貴族普遍飲酒，酒因而扮演著越發重要的角色。

商人好飲酒，因此周滅商後，就出現了勸人戒酒的史料。史書的記載，最早可以推回到三千年前的西周時代，但大家絕對想不到，國立故宮博物院的國寶，竟然就留有清清楚楚的「戒酒」證據！讓我們到故宮博物院「吉金耀采院藏銅器精華展」的青銅器常態展間， 找出這件美麗的西周文物召卣（卣，音「有」，古代一種盛酒的器具）吧。

圖／聯經出版提供

根據考據，召卣是西周早期盛酒的青銅器。這個大酒壺上頭的獸面紋和夔龍紋栩栩如生，尤其兩旁提把處有像是鹿頭或龍頭的紋路，非常華麗。而最特別的地方是上面刻的字， 有著簡簡單單的七字銘文。這字刻在哪裡呢？ 翻遍壺身找不到，壺蓋、壺底的表面也沒有，最後才發現是在壺蓋的內側。

我們來試著解讀看看，第一個字是「召」，這個「召」字很長，佔了一半的比例，根據研究，指的應是「召公奭」的「召」，而這位召公奭是大家熟識的周公兄弟，因此推測文物年代是在西周早期。重點來了，「召」字的下面還有六個文字（符號），或連、或斷、或折角，這是什麼意思呢？

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原來這是六個數字「六一八六一一」， 合起來便是「召六一八六一一」，這些數字代表什麼？ 又和戒酒有什麼關係？

這六個數字透過《易經》解密，成為一個卦象，卦名為「節」5。「節」指的是「節制」，若是水滿出來了就應當調節，引申為若是人的所作所為超過了，就應當節制， 因此，這是在告誡君王應適可而止。而這個「節」字出現在酒器上，不就是在表達「飲酒要節制」？ 古人隱密地在酒器壺蓋內側刻寫「節」字，實在讓人充滿想像。會不會是當時喝酒時，侍者一邊將壺內美酒舀給君王，一邊將壺蓋舉起，字面向著飲酒者作為提醒？ 有些人猜測，這個蓋子倒過來就成了大酒杯，侍者會從壺中舀酒倒在杯中，供君王飲用。當君王一口接著一口，高高興興地喝下肚，正準備「再來一杯」時，大臣們便想提醒他：「皇上， 不能再喝了（再喝，就像商王一樣，國家會滅亡的）。」然而，若是真的開口勸誡，就得冒著公開犯上的風險，這太危險了。正當大家不知該如何是好時，喝完酒的君王看到了杯面上的七個大字，「召六一八六一一」，就像聽到了先王或是大臣的聲音：「皇上，喝酒要節制啊！」只好悻悻然作罷。

欣賞了最早的節酒器物之後，大家是否也想知道，除了文物外，最早勸人戒酒的文字是什麼？ 一如召卣，這次我們同樣要看看西周早期的文獻。

※本文摘自《文豪酒癮診斷書》，作者／廖泊喬。