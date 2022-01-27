鹽巴當牙膏、牙痛貼膏藥 學生糾正祖父母口腔保健方式

台南市教具局結合牙醫師公會走入偏鄉學校推動口腔保健，回家後發現阿公阿嬤還用鹽刷牙，或只塗藥粉，不用牙膏刷牙，牙痛還貼藥膏。孫子提供正確口腔保健資訊並帶老人家到診所看牙醫師。南市國中小學生齲齒率25.51%遠低於全國平均值31.33%，複檢率93.97%高於全國平均值85.25%。

教育局長鄭新輝說顯示，南市一年學生齲齒率34%，全國平均數字為37.9%；四年級為27%，全國為32.9%；七年級13%，全國平均數字是22.17%，由數據可看出南市推動口腔保健的成果。去年參加牙醫師公會全國聯合會舉辦的全國國小學童潔牙微電影觀摩活動成績亮眼，果毅國小獲乙組銀牌獎、技術優異獎及演員表現優異獎，佳里國小獲得甲組佳作與演員表現優異獎，小新國小拿下得編劇優異獎。

市長黃偉哲說，讓學童擁有健康潔淨的好牙，是學校衛生保健的重要工作，台南校園推動口腔保健成效為全國績優楷模，全面守護學童口腔健康。

鄭新輝表示，南市國中小學學生齲齒率遠低於全國平均值，仰賴學校落實宣導日常潔牙習慣的養成，以及加強健康知能及醫療資源的協助，去年結合扶輪社送偏鄉學校診療椅。

台南市牙醫師公會理事張伊呈表示，利用衛生局的醫療巡迴車每學期約3次到近20所社區缺少牙醫治療資源的偏鄉學校，為學生做檢查及醫療，並宣導口腔保健，發現學生有了正確知識後，回家後也會注意祖父母的口腔保健，發現老人家沒再用牙膏刷牙，而是用鹽巴刷牙，或是塗藥粉，牙痛還貼藥膏，便把老師及醫師教的正確資訊告訴祖父母，並帶他們到診所就診，使牙痛獲得改善。

3校獲獎影片:

果毅國小https://youtu.be/Pr4SWM8J57E

佳里國小https://youtu.be/vFnavzoGW6U

小新國小https://youtu.be/3eHS5cV6x6w