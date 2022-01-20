北市幼兒園簡章今公布 首採線上化供「即時登記人數」

台北市今公布111學年度公立及非營利幼兒園招生簡章，並首次採全面線上化方式辦理。教育局提醒，實際對外招生名額將於6月2日上午9時公告「各園對外招生缺額一覽表」，登記期間將開放「即時揭示各園登記人數」，讓家長可以即時知道各園登記狀態，並可透過「線上查詢抽籤結果」後，直接進行「線上報到／放棄」。

教育局表示，111學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生對象為年滿2歲至入國民小學前的適齡幼兒，除須設籍北市外，欲報名公幼者，幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶，各公立幼兒園及非營利幼兒園實際對外招生名額，將扣除原園直升、身心障礙幼兒（含減收名額）後，於111年6月2日上午9時公告「各園對外招生缺額一覽表」。

教育局表示，登記期間將開放「即時揭示各園登記人數」，讓家長可以即時知道各園登記狀態，並可透過「線上查詢抽籤結果」後，直接進行「線上報到/放棄」及獲得線上繳費資訊等多項創新e化作業服務，歡迎民眾多加利用「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」（ https://kid-online.tp.edu.tw ）網站。

教育局提醒，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記北市公立及非營利幼兒園以各1園為限；抽籤後倘同時錄取北市公立幼兒園及非營利幼兒園，僅限於1園報到。

教育局表示，北市擴大公共化教保服務量，提供家長平價、優質及近便的教保服務，積極擴增公共化幼兒園；至111學年度，本市公立幼兒園已設有147校（園）、736班，核定招收2萬302名幼兒，非營利幼兒園則設有54園、核定招收7161名幼兒，非營利幼兒園數量為全國最多。